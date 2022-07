Биографичният епос „Опенхаймер“ на Кристофър Нолан взривява кината през 2023

Send to Kindle

През лятото на 2023 г. светът се променя завинаги! Само в кината, всепризнатият майстор на драматичния киноспектакъл Кристофър Нолан ще ни запознае с един от най-важните и повратни моменти в човешката история в най-новия си биографичен епос Опенхаймер. Филмът е адаптация на наградената с „Пулицър“ книга American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer на Кай Бърд и Мартин Дж. Шеруин и разказва интригуващата история на Дж. Робърт Опенхаймер – енигматичния американския физик, директор на проект „Манхатън“, в рамките на който е създаването на първото в света ядрено оръжие – атомната бомба.

Сюжетът ще се фокусира както върху турбулентния личен живот на Опенхаймер, така и върху ролята му в „Манхатън“ и отношенията му с колегите, политиците и военните. Като огромен радетел за несравнимото кинопреживяване, за Опенхаймер Кристофър Нолан за пореден път работи с номинирания за „Оскар“ виртуозен оператор Хойте ван Хойтема (Дюнкерк, НЕ!), с който заснемат филма на 65 мм. лента с IMAX камери. Филмът ще съчетава чернобяла и цветна визия и както е видно от първия тийзър трейлър, обещава наистина впечатляващо изживяване, което в комбинация с изключително интригуващата история, прави Опенхаймер едно от най-големите и задължителни филмови събития за 2023 година. https://www.oppenheimermovie.co.uk/ Режисьор и сценарист на Опенхаймер е Кристофър Нолан (Черният рицар, Генезис, Дюнкерк), който е и продуцент заедно с Ема Томас. Като Робърт Опенхаймер ще видим талантливия Килиън Мърфи, а в останалите роли влиза впечатляващ екип от световни звезди, сред които Емили Блънт, Робърт Дауни Джуниър, Мат Деймън, Флорънс Пю, Рами Малек, Бени Сафди, Джош Хартнет, Дейн ДеХаан, Майкъл Ангарано, Олдън Ерънрайк, Джак Куейд, Дилън Арнолд, Дейвид Кръмхолц, Матю Модийн и др.

Опенхаймер избухва на 21 юли 2023 в кината и IMAX.