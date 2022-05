HUAWEI и ЮНЕСКО призовават за съвместни усилия за цифровизация на висшето образование

Huawei бе домакин на срещата на върха за цифрови таланти в Барселона като част от Световната конференция за висше образование на ЮНЕСКО. На срещата на върха присъстваха повече от 80 експерти от образователния сектор, представляващи правителства, академичните среди, индустрията и ЮНЕСКО. Гостите обсъдиха как технологиите могат да допринесат за промяна във висшето образование към по-устойчиво бъдеще. Десет студенти от програмата „Семена за бъдещето“ на Huawei също взеха участие.

Заместник-генералният директор на ЮНЕСКО по въпросите на образованието Стефания Джанини и председател на борда на директорите и старши вицепрезидент на Huawei Винсент Пън дадоха старт на събитието, като описаха все по-важната роля на технологиите в иновациите и образованието. Стефания Джанини, заместник-генерален директор на ЮНЕСКО по въпросите на образованието, заяви: „Сега трябва да направим нещо повече, за да преодолеем глобалното цифрово разделение, което остави много хора назад, и да интегрираме решения, базирани на ИКТ, в системите или програмите за висше образование. Това е от ключово значение за по-висока заетост на завършилите. В допълнение цифровите технологии могат да допринесат и за по-отворени, гъвкави и свързани екосистеми във висшето образование.“

На свой ред старши вицепрезидентът на Huawei и председател на борда на директорите Винсент Пън призова университетите, корпорациите и правителствата да работят заедно за устойчиво и приобщаващо бъдеще, като заяви: „Цифровите технологии имат потенциала да възстановят баланса на световните образователни ресурси. Трябва да използваме цифровите технологии, за да изградим по-кооперативна, отворена и работеща образователна система.“

Винсент Пън сподели и за инициативите, които Huawei провежда за преодоляване на цифровото разделение и развитие на екосистемата от таланти, включително проекта Huawei ICT Academy, в рамките на който сътрудничеството между университети и предприятия помага на университетите да обучават нови таланти в областта на ИКТ чрез специализирани курсове, тренировъчни лагери и състезания.

„Партнираме си с почти 2000 университета по целия свят, за да изградим академии за ИКТ на Huawei, като целта ни е до 2024 г. да обучим повече от 1 милион професионалисти и експерти в областта на ИКТ“, каза г-н Пън. „Надяваме се чрез тези усилия да подобрим цифровата грамотност на всички, подкрепяйки устойчивия растеж на обществото и индустриите.“

Huawei стартира своята програма за развитие на таланти „Семена за бъдещето“ (Seeds for the Future) през 2008 г., като в момента тя включва стипендии, IT състезания и обучение по цифрови умения. Към днешна дата от програмата са се възползвали 1,54 милиона души от над 150 държави. През 2021 г. Huawei стартира актуализираната програма Seeds for the Future 2.0 като част от постоянните си усилия за по-нататъшно развитие на талантите.

На срещата на върха присъстваха и редица други ключови фигури, които представиха състоянието на образователния сектор, включително: Маркус Гонсалес Бейлфус, заместник-министър по висшето образование в правителството на Испания, Ивица Шушак, държавен секретар на Министерството на науката и образованието на Република Хърватия, Цин Чануей, генерален секретар на Националната комисия на Китайската народна република за ЮНЕСКО, и Ли Мин, директор на ЮНЕСКО-ИЧЕИ.

По време на събитието Huawei и Ernst & Young (EY) презентираха и първата си бяла книга за бъдещето на цифровите умения в Испания. Книгата бе едно от четирите издания, които Huawei ще издаде през следващите месеци. Следващите две книги ще бъдат посветени на развитието на таланти в Южна Африка и Китай.

Образователният сектор се променя бързо, тъй като добавената реалност, виртуалната реалност и изкуственият интелект бързо правят хибридното обучение по-достъпно за всички. Новата бяла книга на Huawei за образованието в Испания обаче посочва, че само 13% от компаниите използват тези авангардни технологии, а предприятията, които ги използват, го правят предимно за вземане на стратегически решения.

Във втория панел експертите обсъдиха как да се развие екосистемата от таланти в областта на ИКТ в рамките на програмата Huawei ICT Academy. Джан Дзин, старши директор на Huawei Education Talent Ecosystem, Рейни Вирахадикусума, ректор на Institut Teknologi Bandung, д-р Хектор Бенитес Перес, директор на Главна дирекция „Компютри и информационни и комуникационни технологии“, Национален автономен университет на Мексико, и професор Ерле Лим Чуен Хиан, заместник-ректор (иновации и качество на преподаването), Национален университет на Сингапур, споделиха своите виждания и добри практики.

Събитието завърши с отбелязване на сътрудничеството на Huawei с академични партньори и правителствени организации, включително за старта на стипендиантската програма „Семена за бъдещето“ и 11 меморандума за разбирателство с академии по ИКТ в Европа, Азиатско-тихоокеанския регион и Африка.