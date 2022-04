Виртуозната Калина Андреева е номинирана за "Полет в изкуството" - ”Стоян Камабрев“ 2022

Остават броени дни до връчването на Наградата за Полет в Изкуството "Стоян Камбарев" за тринадесети пореден път на 26-и април. Напрежението расте, защото всяка година очакването на официалната Церемония се посреща с огромно вълнение, особено за номинираните. За младите таланти на България и тази година битката ще бъде повече от оспорвана, заради невероятните им качества и безспорни успехи.

Номинирана за голямата Награда за Полет в Изкуството и победител в категория МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО е КАЛИНА АНДРЕЕВА, (21 г). Родена е в музикантско семейство и още като дете започва с пиано, но после избира контрабаса и продължава обучението си в НМА "Проф. Панчо Владигеров”, в класа на проф. Д-р Петя Бъговска. Паралелно с класическата музика, тя се отдава и на народна музика, джаз, рок и фънк, също така композира произведения в тези жанрове и прави аранжименти за различни състави. Взема участие с контрабас в сферата на джаза във фестивалте : Nishville, CPS- first international jazz band festival in Cincinnati, Аполония, Мартенски музикални дни и др.. С класически контрабас печели множество конкурси като Doublebass Competition of C. D. von Dittersdorf - Словакия, "Светослав Обретенов" и др. Пее във вокално студио "Нуша" на майка си Нели Андреева и представят българския фолклор по целия свят, включително с онлайн концерт, по поръчка за Белия дом в САЩ. Калина е била е част от World Youth Orchestra, с които записва за National Geographic.

За Калина изкуството е:

"Начин на живот. То е основното средство, чрез което можем да се докоснем до вътрешния свят на човека. Като музикант съм наясно с влиянието на музиката върху индивида и обществото. Тя може да обединява, лекува, вдъхновява, да пресъздава емоции и да рисува по неповторим начин въображаеми светове. Чрез нея времето получава своите цветове."

Останалите номинирани за Наградата за Полет в Изкуството "Стоян Камбарев" са визуалният артист Александър Лазарков, балерината Емона Георгиева, тетаралният режисьор Бюрхан Керим и първата от години насам двойна актьорска номинация за Йоан Попов и Александър Григоров.

Пет номинации, един носител на мечтаната награда! Победителят ще грабне знаковата бронзова статуетка на художника Кольо Карамфилов и парична премия в размер на 3 000 лв! Най-важното обаче е, че не само той, но и всички номинирани ще получат сериозна подкрепа за осъществяването на конкретни техни арт проекти и ще станат част от семейството на Фондация "Стоян Камбарев", която дава криле и сбъдва мечтите на младите и талантливите.

Кой ще спечели Наградата за Полет в Изкуството, носеща името на култовия театрален режисьор Стоян Камбарев, определя жури, в което влизат членовете на Фондацията начело с Председателя на УС, актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева.

Церемонията за връчване на Годишните Награди на Фондация "Стоян Камбарев” ще се състои на 26-и април в JOY Station. Именно тогава на живо публиката за четвърти път ще избере и носителя на НАГРАДА ЗА КИНО 355 (три-пет-пет).

3-ма млади кинорежисьори, селектирани от престижно международно жури, ще заснемат и предадат 5 минутен игрален филм само за 5 дни. Имената на избраните финалисти са Орлин Менкаджиев, Лора Маркова, Антоний Христов. Един от тях ще грабне статуетка и 10 000 лв. за следващия си филм, след гласуване на живо от всички гости на Церемонията, които ще изберат своя филм фаворит.

Водещ на церемонията отново ще бъде Ники Кънчев, а публиката ще се наслади на класно шоу - кино, музика и незабравими емоции!

Церемонията за връчване на Наградите на Фондация "Стоян Камбарев" е включена в Националния културен календар на Министерство на културата и е част от Календара на културните събития на Столична Община. Осъществява се с подкрепата на Министерството на Културата и Столична Община, с официалното партньорство на УниКредит Булбанк, БОН МАРИН, РИСК Инженеринг, Разсадник НАНОВСКИ и благодарение на КАРИ Резидънс, IDEAcomm, Технополис, Prime Development, SSG, Винарска изба Катaржина Естейт, Перно Рикар България, MERCI, Rois, Sofia Residence Boutique Hotel и VIP Security.

Продуцент е NOVA film - компанията на Деси Тенекеджиева.