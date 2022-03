Ето къде можете да дарите за Украйна

Посолството на Украйна в България откри специални сметки за набиране на средства в подкрепа на Украйна, предимно за предоставяне на хуманитарна помощ. Информацията е публикувана в профила на посолството във "Фейсбук" .

Реквизити:

BGN

Пocoлство на Украйна в Република България

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG37 IABG 7432 1000 4781 02

Банк: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

Основание за превод: за подкрепа на Украйна

USD

Embassy of Ukraine in the Republic of Bulgaria

Boryana str.29, Sofia, 1000

(SWIFT) BIC: IABGBGSF

Account № (IBAN): BG81 IABG 7432 1100 4781 02

Beneficiary bank: INTERNATIONAL ASSET BANK

Todor Aleksandrov 81-83, Sofia, 1000

Reason for payment: Helping Ukraine

---------------

Кампания в помощ на Украйна има и БЧК. Организацията изпраща камиони с хуманитарна помощ. Те съдържат топли дрехи и завивки, зимни обувки, спално бельо и хигиенни материали за нуждите на пострадалото население от конфликта в Украйна, които са част от даренията на граждани и фирми по Националната благотворителна кампания на организацията. Хуманитарната помощ ще бъде предоставена на нуждаещите се от Украинския Червен кръст.

Доброволците и служителите на БЧК приемат дарения и ги обработват и през празничните и почивните дни. В рамките на кампанията на БЧК е активиран кратък номер 1466 за всички мобилни оператори. На него всеки, който желае да подкрепи кампанията, може да изпрати есемес и да дари 1 лв. за пострадалите от конфликта в Украйна.

Кампанията за набиране на материални дарения продължава, като всички, които желаят да се включат, могат да го направят в областните структури на БЧК, както и в централата на организацията на бул. "Джеймс Баучер" 76 в София.

Всеки, който иска да направи парично дарение, може да преведе пари на следната сметка:

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BG23UNCR76301077778563

UNCRBGSF

(За пострадалите от конфликта в Украйна)

-------

КЪДЕ ОЩЕ МОЖЕ ДА ДАРИМ:

BCause и сдружение "Мати Украйна" – кампанията набира средства за хранителни пакети, дезинфектанти, хигиенни материали, термо одеяла, противовирусни средства, марли, бинтове, медицински раници и много други, от които се нуждаят пострадалите деца и възрастни украински граждани, които днес не могат да ходят на работа и да живеят в домовете си. Кампанията е активна за дарения онлайн, както и с SMS на 17 777 с текст: DMS MATI UKRAINA.

Фондация "Светът на Мария" – осигурява специализирана подкрепа на семействата на бежанци от Украйна, сред които има хора с интелектуални затруднения като предлага възможност тези хора да бъдат включени в дейностите на Дневен център #Светове. Фондацията може да предложи и работа на бежанец от Украйна, който има интерес и мотивация да се развива в областта на подкрепата на хора с интелектуални затруднения.

УНИЦЕФ – кампания за набиране на финансови средства за децата и семействата, засегнати от конфликта.

Карин дом и Украинският културен дом във Варна – кампанията е в подкрепа на деца и семейства от Украйна ( памперси; адаптирани млека, каши, пюрета; бутилирана вода; мокри кърпи), както и за дрехи ( дамски и детски зимни якета; завивки).

БЧК – кампания за набиране на финансови и материални дарения за пострадалите от кризата.

Каритас България – кампания за набиране на материали, храни, стоки от първа необходимост, хигиенни материали, подкрепа на новопристигнали бежанци.

Български хелзинкски комитет – набира финансови средства за осигуряване на правна помощ, превод на материали за правата на влизащите украинци в България.

Националната мрежа за децата (НМД) – кампанията насочва всички набрани месечни дарителски средства в помощ на децата в Украйна към две украински организации "Партньорство за всяко дете” и Женски консорциум на Украйна, а те ще ги използват според конкретните нужди на децата в Украйна

Фондация "Мисия Криле" – стартира кампания за финансова, социална и здравна подкрепа, психологическа помощ, хигиенни материали и дрехи. Организацията вече подпомага украински граждани за транспортиране от границата, осигуряване на жилища, правна помощ и материална подкрепа.

Център на бесарабските българи в България – кампания за дрехи, медикаменти, превързочни материали, както и търси доброволци за сортиране на даренията.

Национална Асоциация на Доброволците в Република България – търси лекари с украински и руски език за осъществяване на прегледи и профилактика на бежанци в населените места, където медиците практикуват. Набира и немедицински лица, готови да помагат с различни дейности на формирования в страната. Оказва подкрепа на студенти, които учат тук, а родителите им са в Украйна и не могат да се издържат – с пакети с основни стоки и продукти, а след това и с малки суми.

КОНКОРДИЯ България разширява капацитета на легловата си база и изразява готовност за осигуряване на подслон на деца и семейства в Социален и младежки център "Св. Константин", намиращ се на ул. "Павлина Унуфриева" 4, в гр. София.

Български фонд за жените разкрива Спешен фонд в подкрепа на жените и децата, пострадали от войната в Украйна. Средствата ще бъдат разпределени както към пострадали, намиращи се в Украйна, така и към жените и децата, които пристигат в България.

Център за детско развитие "Малки чудеса” и Фондация "Нашите недоносени деца” започват кампания за подкрепа на семейства, които пристигат от Украйна. Те ще работят като пункт за събиране на дарения, които ще бъдат изпращани в БЧК София, а след това и към нуждаещите се. Може да ги намерите на адрес: гр. София, ул. Майор Димитър Думбалаков 38, ет.5, Център за детско развитие "Малки чудеса”.

BG4UA.COM – платформа на над 200 души, – доброволци, членове на IT общността в България, предприемачи и приятели на Украйна подкрепят пострадалите от войната в опита им да напуснат Украйна или бежанци, които искат да останат в България. Предлагат различни опции за желаещите да помогнат.

Благотворителен фонд "Проф. д-р Желязко Христов” се присъединява към кампанията на БЧК. Членове на синдиката ще могат да правят материални дарения във всички регионални съвети на КНСБ.

Фондация "За Доброто”, заедно с асоциация "Отворени врати за Украйна”, изгражда детски център в предоставено от SoftUni Digital пространство в София. В него ще се предлага целодневна грижа за пристигнали от Украйна деца и координация на доболнична и болнична помощ за нуждаещи се.

JobTiger създаде филтър за търсене на обяви "подходящи за бежанци". Функцията има за цел да свърже всички работодатели, които имат отворени позиции, подходящи за бежанци и търсещите работа на територията на страната. Всеки работодател може да публикува безплатна обява.