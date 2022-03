Ракети летят край най-голямата АЕЦ в Европа

Руските войски започнаха атака среку Енергодар, град на левия бряг на Днепър, край който се намира най-голямата АЕЦ в Европа - Запорожката.

АЕЦ работи засега без проблеми. Атаката е съсредоточена срещу 50 хилядния град.

Към 16 часа пред Енергодар се появиха 100 единици руска бойна техника, казват местни жители в социалните мрежи. Кметът на града смята, че това е началото на колоната, която превзема района на север от Крим.

A convoy of occupants breaks through to Energodar. A fire near the #Zaporizhzhya NPP. A siren is heard. pic.twitter.com/MxuZRmAMcj