Ексклузивен ТВ спот на „Изгубеният град“ - този март приключението е истинско, героите - не

Този март откриваме баснословното развлекателно богатство на "Изгубеният град". Световните звезди Сандра Бълок, Чанинг Тейтъм, Брад Пит и Даниел Радклиф ще ни отведат на незабравимо филмово приключение, в края на което ще открием, че понякога фикцията се превръща в реалност, а най-голямото съкровище е там, където най-малко очакваме.

Брилянтната, предпочитаща усамотението авторка Лорета Сейдж (Сандра Бълок) е посветила кариерата си на писане на книги за романтични приключения из екзотични места. Кориците на нейната популярна поредица романи са украсени от красивия, но повърхностен модел Алън (Чанинг Тейтъм), който толкова се е вживялв ролята си, че истински вярва, че е главният герой от историите – Даш. Докато е на промоционално турне за новата си книга, Лорета, която не вярва, че на света може да има нещо по-лошо от това да бъде задълго в компанията на Алън, е отвлечена от ексцентричния милиардер Феърфакс (Даниел Радклиф), който е убеден, че тя може да го отведе до древното съкровище от изгубения град, описан в последния ѝ роман. Копнеещ да докаже, че притежава всичко необходимо, за да бъде истински герой, а не само образ от страниците на нейните книги, Алън се отправя на мисия да спаси Лорета. Оказали се в центъра на епично приключение в джунглата, нетипичната двойка ще трябва да работи заедно, за да оцелее в борбата с природата и стихиите и да намери древното съкровище преди да е изгубено завинаги.

Отдаващ почит на редица класики в жанра като Романс за камъка и воден от харизматичните си звезди Сандра Бълок, Чанинг Тейтъм, Даниел Радклиф и Брад Пит, "Изгубеният град" ще предложи на зрителите в кината оригинално филмово преживяване с атрактивни герои, експлозивен екшън, много хумор и не на последно място, щипка романтика.

Режисьори на "Изгубеният град" са Адам и Арън Ний (Band of Robbers), които са и сценаристи заедно с Орен Юзил (Внедрени в час 2, Escape Room: Без изход) и Дейна Фокс (How to be Single), по идея на Сет Гордън (Шефове гадняри). В ролите са Сандра Бълок, Чанинг Тейтъм, Даниел Радклиф, Брад Пит, Пати Харисън, Да‘Вайн Джой Рандолф, Оскар Нунйез, Боуен Йънг и др.

Търсенето на "Изгубеният град" започва от 25 март само в кината.