Жената на Кирил Петков се похвали, че знае български, бори се за гражданство

Съпругата на премиера Кирил Петков – Линда Петкова, е в процес на придобиване на българско гражданство. Това става ясно от неин пост в социалната мрежа Facebook, където показва удостоверение, че владее български език.

"Хайде… Bulgarian language test completed! 673rd step to becoming а Bulgarian citizen after 15 years here", написа Линда във Фейсбук.

Линда Петкова е родена в Канада, където се запознава с Кирил Петков. Двамата имат три дъщери. Линда държи собствена сладкарница в центъра на София.