Учените са нащрек заради „братовчеда“ на Омикрон

Send to Kindle

Силно заразният вариант Омикрон на вируса SARS-CoV-2, чиято най-разпространена форма е известна като BA.1, понастоящем е причина за почти всички коронавирусни инфекции в световен мащаб, въпреки че драматичните скокове в случаите на COVID-19 вече са достигнали своя пик в някои страни, предаде Ройтерс.



Учените сега наблюдават ръста на случаите, причинени от близък "братовчед" на Омикрон, известен като BA.2, който започва да изпреварва BA.1 в части от Европа и Азия.



Какво знаем за новия "стелт" подвариант?



В световен мащаб BA.1 съставлява 98,8 процента от секвенираните случаи, подадени в публичната база данни за проследяване на вируси GISAID (Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data) към 25 януари. Няколко държави обаче отчитат вече увеличение на случаите на зараза с подварианта, известен като BA.2, според Световната здравна организация (СЗО).



В допълнение към BA.1 и BA.2 СЗО изброява още два подварианта "под шапката" на Омикрон: BA.1.1.529 и BA.3. Всички те са тясно свързани генетично, но се характеризират с мутации, които могат да променят поведението им.



Тревър Бедфорд, специалист по компютърна вирусология в Центъра за изследване на рака "Фред Хъчинсън", който следи еволюцията на SARS-CoV-2, написа в Туитър в петък, че BA.2 съставлява приблизително 82 процента от случаите в Дания, 9 процента в Обединеното кралство и 8 процента в САЩ, въз основа на анализа си на данни от GISAID и броя на случаите от проекта Our World in Data на Оксфордския университет.



Вариантът BA.1 на Омикрон е малко по-лесен за проследяване в сравнение с предишните. Причината е, че при BA.1 липсва един от трите целеви гена, използвани в общ PCR тест. По подразбиране се приема, че случаите, при които се наблюдава този модел, са причинени от BA.1.

BA.2, известен и като "стелт" подвариант, няма същия липсващ целеви ген. Вместо това учените го наблюдават по същия начин, по който са действали спрямо предишни варианти, включително Делта - като проследяват броя на вирусните геноми, подадени към публични бази данни като GISAID.



Както и при другите варианти, инфекцията с BA.2 може да се открие чрез домашни тестове за коронавирус, въпреки че те не могат да посочат кой вариант е отговорен, обясняват експертите.



Някои ранни съобщения сочат, че BA.2 може да е дори по-заразен от изключително заразния BA.1, но засега няма доказателства, че е по-вероятно да избегне защитата, осигурена от ваксините.



На базата на предварителни данни датските здравни служби смятат, че BA.2 може да е 1,5 пъти по-заразен от BA.1, въпреки че вероятно не причинява по-тежко заболяване.

Изключително важен остава въпросът дали хората, които са били заразени по време на вълната от BA.1, ще бъдат защитени от BA.2, отбелязват експертите от САЩ.



Добрата новина е, че ваксините и бустерните дози все още "предпазват хората от прием в болница и смърт", допълват американските специалисти.