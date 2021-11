Синът на Иво Карамански свиква с протезата, шофира с една ръка

C a oo oee oc o aaac a aa oea e Aaacoa - o, ea oe eca aacoa a acaa oc o a e ea e ece, e ec "ae".

oeo aca a oaa, oao oa, a ocaeaa e oo oa a o acaaa, eoa ce oo ce aa e o. 24-o ce e aa e ecae cece a aa ce ca ce a oaa e.

Oea aaa o oaa oae ee aa a o o a ce aaa a e aaa. e caa a e c a c a oe oc e ce o, e ce eaa, a eoc ea eaa c ca. o ea ococ a caa, aoo e aco, e ee o o.

ooe co ca aeo, e oeo e oeo o o, e oa a oa, e a e e o ce aaa cao c aa a. eaa ce eco c oaa o aaa a ea aeo c oee c aa Aeca Cao, eo a oca c oe ceac e oca oea.

e cea aaac ce eca ca a, a oo co ce a ceaa a a. e caa ѝ o ee oa, a o caa e aca: oa c ea. oea e a oco eaa co aa oee, eo ece oaa a ce cao o oeaa, oo e aeca aa o a a oa .

o ceecoo ce eca a o e oa eaa ca a aa c, oo ee cao a 39 o. o a a co o a a Cea ac o ee a c caa a oa, oca e e c, oo oaa e cao a ea oa e o ao c.

a ace oe aaac-a ocaa acaa aacoa. oao ce aa, aa e ea . oao c ce o a c, ao e ooa ac, e aa c e ca ce c e ca ca , e a ca a c o.

ee Cao oa e e oo ee. o a aa a aa e a a ooa. o e oea a o ao oce, c o ao ee. o o oa o a- e o a o a.

oeo ce cao ea e o, eo ca eeco aa o. a a ce a aaoo, ao ao a oa a cooa aa. o ooa ee a aoa o aaa ec ecoa oe. e oa ce eaa ao aa ceo, o aa a-oo o a e e e e aa oac c, c aaeo a o aa aeca. Cc aaeo a aeea ea e oa ooa aa aea oae o ocaa e aoa caa co oa ecoa, oo eaa aocoa aa. ce oa cao o ee, a oo ec oe a ocae o ooee.

ecoa eaa c aa oea, oo ce cea ocoo a ce ca a ceaa, ocoeo oa eoece ecoa. o eaa oe c , o oceaaa oao oea oaa. o ca aa e ec oee o ceo. o eaa oo o a, ao oe a oe cc ceecoo o oao ao e ooo aee a Cooo. e ecea oae ooo ce a ea, a a o oeeo c, ce c ac e, oo ea ocaa .