Дисни принцесата Деми Ловато не се приема нито като жена, нито като мъж (ВИДЕО)

Американската певица и актриса Деми Ловато обяви в Twitter, че е небинарна и заяви, че вече ще използва местоименията те/тях, съобщиха световните информационни агенции.

Изпълнителката на хита "Sorry Not Sorry", която е на 28 години, допълни, че решението ѝ е след "много индивидулна терапевтична работа и размисъл".

Today is a day I'm so happy to share more of my life with you all- I am proud to let you know that I identify as non-binary & will officially be changing my pronouns to they/them moving forward 💖