Удължете почивката си този сезон в InterContinental Sofia

Изминалата година ни научи колко е важно да отделяме време за малките удоволствия в живота. След месеци, прекарани у дома, без неповторимото усещане за комфорт в хотелската стая или тръпката от опознаването на нов град, планирането на по-дълги почивки за пролетта и лятото постепенно се превръща в тенденция.

Мечтаете да опознаете чара и културните богатства на София, да посетите нова дестинация или просто да разнообразите работата от вкъщи с луксозно петзвездно изживяване – сега можете да резервирате своя продължителен престой в InterContinental Sofia и много други IHG® хотели в Европа на специални цени. За резервации от поне 3 нощувки, направени до 11 май и използвани между 17 май и 5 септември 2021, получавате 30% отстъпка от цената. Ако търсите алтернатива на работата от вкъщи, можете да се възползвате от офертата „Work from hotel” и да се насладите на високоскоростен интернет, удобно бюро за работа и комплимент минерална вода и кафе във всяка стая. IHG Hotels & Resorts предлага и гъвкава „Book Now, Pay Later“ценова категория за всички бъдещи резервации, без значение от продължителността на престоя.

Осигуряването на безопасна среда е основен приоритет за InterContinental Sofia, за това работим с обновени процедури за почистване и обслужване, а програмата IHG Clean Promise предоставя допълнителна сигурност за гостите и екипа.

За InterContinental Sofia

Разположен на емблематичните жълти павета в сърцето на столицата, InterContinental Sofia предлага истински луксозно петзвездно изживяване и спиращи дъха гледки към Св. Александър Невски и Витоша. Хотелът е отличен за Водещ хотел в България и Луксозен Бизнес Хотел на Източна Европа за 2019 и 2020. За повече информация и актуални оферти, посетете нашия уебсайт и ни последвайте във Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube и Twitter.

За IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts е водеща международна хотелска верига, която предоставя истинско гостоприемство за всички. С повече от 16 бранда и IHG Rewards, една от най-развитите програми за лоялност в хотелската индустрия, IHG има близо 6,000 хотела в над 100 страни, и още 1,800 в процес на изграждане.