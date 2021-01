Личност в Новините 2020: Българските лекари! Виолина Маринова, Стефан и Максим Иванови, Катя Костова и Кубрат Пулев отличени като Посланици на Новините!

За 20-та поредна година, Novinite.com, най-голямата англоезична информационна агенция в България, връчва наградите “Личност в Новините“.

Българските лекари бяха избрани за победители в ежегодния конкурс „Личност в Новините 2020“.

Екипът на NoviniteGroup бе категоричен и единодушен в този си избор.

Селекцията не бе лесна, но в крайна сметка не бе и трудна, предвид факта, че именно медиците бяха истинските герои на отминалата кризисна година и на тях и дейността им бяха посветени десетки новинарски материали всеки ден.

Българските лекари преживяха какво ли не през 2020-а – първи се сблъскаха с напълно непозната преди това зараза, грижиха се за пациентите без да знаят ще се заразят ли и те самите, работиха при нечовешки условия, в началото дори без адекватни защитни облекла и маски, не виждаха семействата и близките си с дни и седмици...

Много от тях се заразиха с COVID-19, много и загубиха битката с болестта.

Българските лекари и медицински работници заслужено получиха адмирациите и благодарностите на всички нас! Затова и наградата „Личност в Новините 2020“ е за тях!

Наградата ще бъде връчена на Българския лекарски съюз, като представител на всички лекари и медицински лица в България, в лицето на Председателя на Управителния съвет д-р Иван Маджаров.



По традиция, NoviniteGroup връчват и Специална награда за изключителни глобални постижения.

Категорично, победителите в тази категория са Стефан и Максим Иванови, на които се присъжда Специална награда за изключителни глобални постижения през 2020-та година.



Максим Иванов е ученик в 11-ти клас в училище Свети Георги в София

Стефан Иванов е финансист, Управлявaщ партньор на инвестиционния бутик Challenger Capital Management, а преди това Генерален Директор на българското звено на глобалната Citibank.

Без предварителен опит в гребането, строежа на лодки и мореплаването, Максим и баща му Стефан построяват океанска гребна лодка в гаража си. Наричат я NEVEREST (НЕВЕРЕСТ), което за тях означава Never rest until you reach your Everest (Никога не си давай мира преди да достигнеш своя Еверест).

През лятото на 2020 г., всред скования от коронавирус свят, те решават да прекосят Атлантическия океан по време на най-активния сезон на ураганите откакто се водят статистики от 1951г. насам, като успяват да постигнат своята невъзможна мечта! Потеглят от Португалия и след като гребат 4,444 морски мили (8,230 км) за 105 дни в океана, успяват да акостират в Барбадос (Карибските острови), поставяйки няколко рекорда.

Така Макс става „Най-младия океански гребец“ в света (на 16 г. и 293 дни в деня от отплаването). NEVEREST става „Първата гребна лодка, която прекосява Атлантика от изток на запад в сезона на ураганите“. А Максим и Стефан успешно завършват „Първата океанска гребна експедиция за България“.



Освен това, плаването им е посветено на кампанията „Да! За живот!“ (www.zajivot.bg) на Министерство на здравеопазването, която Максим и Стефан активно подкрепят и която цели да стимулира повече хора да вземат решение да станат потенциални донори на органи след смъртта си и да споделят това свое решение с близки си роднини.

„Почетни посланици на Новините 2020“ в категории „Бизнес“, „Култура“ и „Спорт“



Награда „Почетен посланик на Новините 2020“ в категория „Бизнес“ се присъжда на г-жа Виолина Маринова за цялостен принос в банковото дело.



Професионалист с 50-годишен опит в Банка ДСК, визионер с изключителни заслуги за изграждането и запазването на доверието във финансовите институции у нас, г-жа Маринова е безспорен пример за далновиден лидерски подход, всеотдайност и лоялност.

Под нейно ръководство е реализирана успешно и най-голямата консолидация на българския финансов пазар, а именно обединяването на Банка ДСК и Експресбанк. Благодарение на високия й професионализъм и усилена работа Банка ДСК се превръща във водеща банкова институция у нас, фокусирана върху доброто клиентско обслужване и развитие на иновативни продукти и услуги.

Виолина Маринова е емблематична фигура за финансовия бизнес у нас.

Освен с множеството професионални успехи, кариерата й е съпроводена и от редица признания както у нас, така и в чужбина. Маринова е носител на редица престижни награди и отличия. Кулминацията идва през септември 2013 г., когато Виолина Маринова стана и единственият банкер в България, удостоен с най-високото държавно отличие - орден „Стара планина”, първа степен. През следващата 2014 г. тя получава и наградата „Златен кръст за заслуги към Унгария”. През 2019 г. е отличена с признанието „Банкер на годината“ за забележителен растеж на бизнеса и съхранено доверие на клиентите. Към момента г-жа Маринова е член на Надзорния съвет на Банка ДСК.

В категория „Култура“, „Почетен посланик на Новините 2020“ се присъжда на създателя и директор на ArtTheatre Berlin, Катя Костова.



Родената в Пещера българка заминава със семейството си в Германия преди близо 20 години. Отдава се на любовта си към театъра почти веднага след установяването си там, но като странично занимание, а не като дейност, чрез която изкарва прехраната си. Започва да организира постановки на български спектакли, концерти и литературни четения на български автори пред българската диаспора. Финансира начинанията си изцяло със собствени средства, а прехраната си изкарва с много труд. Въпреки това, нищо не може да я спре да следва магията на театъра, на която е подвластна още от ученическите си години.

Всъщност, идеята да популяризира активно българския театър в Германия се ражда преди близо 5 години по време на изложба в Българския културен институт. Сърцето й трепти за българските творци, театър, филми, музика, книги. И така любимият й ArtTheatre става все по-утвърден, организира турнета из Германия и изпълнява все по-добре една от новите цели, поставила си Катя Костова – публиката да се научи да прави разлика между стойностно изкуство и халтура. Последното й начинание е постановките да започнат да се представят със субтитри, за да може и германската публика да оцени по достойнство българския театър.

В категория „Спорт“ званието „Почетен посланик на Новините 2020“ се присъжда на небезизвестния Кубрат Пулев.



За Кубрат Пулев изминалата 2020-а година бе една от най-знаковите в славната му кариера в професионалния бокс. Чаканата цели 6 години от него втора битка за световната титла, след злополучния му мач в края на 2014 г. с тогавашния шампион Владимир Кличко, най-после се състоя. Това стана след множество перипетии, напрежение и задкулисни игри.



В крайна сметка Кобрата успя да се изправи срещу настоящия световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа. И макар да загуби, Кубрат Пулев изигра един много силен, достоен и със сигурност влизащ в учебниците мач.

Въпреки победата на Джошуа, Кобрата остава сред най-славните ни атлети в спорта и името му винаги ще свети ярко – все пак, да се изправиш два пъти като претендент за световна титла е успех, с който единици спортисти от целия свят биха могли да се похвалят. А Кубрат винаги е показвал, че излиза на ринга не само заради себе си, но и заради българите и България. За които той винаги ще бъде шампион.





