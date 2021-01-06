Корона кризата у нас в числа: Много починали за денонощие и 1310 новоустановени

COVID кризата в цифри, данните са последното денонощие и са от Единния инфо сайт:

- 1310 новозаразени (PCR 923, БТА 387), 205 390 общо

- 11,44% от 11 456 проби (PCR 7290, БТА 4166)

- 70 722 активни случаи, 16 735 карантинирани

- 42 новозаразени медици, 36 новозаразени деца

- 4 286 хоспитализирани (-119), 393 интубирани (-18)

- 67 починали, 7 902 общо

- 2142 освободени от карантина и "излекувани", 126 766 общо

Заразените по области:

Благоевград 41, Бургас 173, Варна 143, Велико Търново 30, Видин 15, Враца 32, Габрово 16, Добрич 15, Кърджали 24, Кюстендил 19, Ловеч 19, Монтана 16, Пазарджик 28, Перник 17, Плевен 66, Пловдив 115, Разград 6, Русе 43, Силистра 24, Сливен 48, Смолян 13, София 34, София (столица) 223, Стара Загора 71, Търговище 10, Хасково 24, Шумен 25, Ямбол 20.