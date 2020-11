Ето за какво не бива никога да се допитвате до чичко Google

Send to Kindle

Както се казва, любопитството уби котката. Понякога наистина е по-добре да останем в неведение за някои неща. Неща, които всъщност не внасят нищо положително в живота ни, а по-скоро могат да ни въздействат като коктейл от равни дози отвращение, объркване и параноя. А някога беше толкова лесно. Всичко, което човек трябваше да направи, е да изключи телевизора или радиото, или да излезе навън. Днес обаче "навън" не е никакво спасение, защото интернет е навсякъде, а почти всяка информация е на клик разстояние.

Да, търсачки като Google улесняват живота ни, но също така могат да ни предоставят отговори на въпроси, които дори не бива да задаваме. Сега Stars Insider събира списък с нещата, които никога не бива да търсим в Google.

Нашите здравословни симптоми

Д-р Google ще предаде лошите новини, можем да се обзаложим. Мислим си, че сме настинали? Със сигурност имаме много по-сериозно заболяване, което вероятно ще ни убие за броени часове. Или пък не.

Как се прави бомба (How to make a bomb)

През 2013 г. мъж има неблагоразумието на напише в Google "раница" (backpack) и "тенджера под налягане" (pressure cooker). Следващото нещо, което осъзнава, е, че полицията чука на вратата му.

Дървеници (Bedbugs)

Никога не бива да пишем тази дума в Google, защото по всяка вероятност следващото нещо, което ще направим, е да изхвърлим цялото си спално бельо, заедно с матрака.

Безсъние (No sleep)

Ако страдаме от безсъние и решим да потърсим нещо по въпроса в мрежата, накрая може да се окаже, че разглеждаме историите на ужасите на сайта Reddit.

Нещата, които правим / харесваме, плюс "рак" (cancer)

Нещата, които правим или опитваме през живота си, най-вероятно ще ни докарат рак. Ако търсим в Google. Някъде, по някакъв начин, ще намерим връзка. Така че най-добре всячески да избягваме този информационен лабиринт, от който измъкване няма. Макар че шансовете не са на наша страна.

Синя вафла (Blue waffle)

Това всъщност е измислена полово-предавана инфекция, за която се твърди, че е засегнала женските гениталии. Слухът беше разпространен в интернет чрез доста обезпокоителна снимка на "заразена" вагина.

Бразилски момичета (Brazilian Girls)

Да, има музикална група с името Brazilian Girls, но по-голямата част от резултатите ще бъдат много задници и съвети за кола маска.

Ларва в устата (Mouth larva)

Може би искаме да напишем "ларва на молец" (moth larva), но автоматичното коригиране гарантира, че ще получим други резултати от търсенето. Изводът е, че в мрежата е извор на неочаквани обрати, които преобръщат стомаха.

Раждане (Giving birth)

Всичко е прекрасно, когато виждаме чисти и сладки новородени в обятията на техните майки. Но в мрежата самото раждане може да бъде изобразено и обяснено, меко казано, доста обезпокоително.

Фурние (Fournier)

Звучи като невинно френско име, нали? Да, ама не. Всъщност това е вид гангрена, която засяга гениталиите. Със сигурност не искаме да виждаме снимки на това.

Къде е телефонът ми (Where is my phone)

Това определено леееко ни плаши. Google наистина знае къде се намираме във всеки един момент от денонощието, 24/7, предупреждава lifestyle.bg.