Най-младият ни олимпийски шампион се сдоби с 3-метрова статуя в родния Раковски

Легендарният български боксьор, олимпийски и двукратен европейски шампион и треньор по бокс Петър Лесов празнува днес 60-годишен юбилей. Навръх празничната дата той бе изненадан със специално тържество от свои близки и приятели в центъра на родния му град Раковски.

С вечния хит на Queen - "We Are the Champions", изпълнен от певицата Валентина Александрова, започна тържественото отбелязване на празничния ден.



На площад “Европа” в Раковски бе откривата триметрова статуя на Лесов, дело на скулптура Живко Желев. Организаторите на юбилейното тържество-изненада бяха подготвили и специално направени картонени фигури с лика на Лесов, проследяващи живота и кариерата му и насочващи всички гости към книга, в която да оставят своите пожелания към рожденика.

По време на тържеството бе излъчен 20-минутен емоционален клип, в който своите сърдечни и искрени послания по случай личния му празник отправиха редица спортни шампиони, представители на различни институции, приятели и хора, свързани по един или друг начин с житeйския му път.

Зам.-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов връчи най-високото държавно отличие в областта на спорта “Венец на победителя” на Петър Лесов. По време на награждаването Андонов изчете и поздравителен адрес от министър Красен Кралев. Петър Лесов изказа своята благодарност към министър Кралев за честта и уважението да получи високото държавно отличие “Венец на победителя”.

На събитието присъстваха още президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински, олимпийските шампиони Георги Костадинов и Асен Златев, бронзовата медалистка от Игрите в Рио де Жанейро Елица Янкова, световните шампиони Детелин Далаклиев и Станимира Петрова и европейският първенец Димитър Щилянов. Домакин на събитието беше кметът на града Павел Гуджеров. По повод годишнината на Петър Лесов беше подготвен и кратък филм за знаменитата му кариера.

И до днес той е най-младият българин, печелил олимпийска титла. При триумфа си в руската столица Лесов е на 19 години и 326 дни. През своята състезателна кариера той печели и две европейски титли в категория до 51 кг. (Тампере ’81 и Варна ’83). Като треньор на националния ни отбор той извежда Детелин Далаклиев до шампионското отличие на Световното първенство през 2009 г.