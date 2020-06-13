Цветомир Найденов за проекта на Божков: Явно по дубайския Нетфликс върви “Синьо лято “

“ Българско лято” .. в главните роли: Васил Божков - Велинградския Чанкете ; Жоро Попов - Панчо ; Елена Динева - Хулия ; Лилана - Беатрис ; Йоана Чолакова - Деси , Борис Бекяров - Пираня ; Сашо Тумпаров - Хави ....явно по дубайския Нетфликс върви “ Синьо лято “. Това написа във фейсбук бизнесменът Цветомир Найденов по повод на поредния пост на Божков. Там той говори са Проект "Българско Лято", който "започва от утре". Вероятно става дума за бъдещия му политически проект.