M3 Communications Group, Inc. ще предоставя безплатни PR услуги на НПО с цел по-добра информираност за коронавируса

Водещата PR компания M3 Communications Group, Inc. обяви, че отчитайки ситуацията с разпространението на коронавирус, ще предостави услугите на своя специализиран екип за „Кризисни комуникации“ про боно на всяка неправителствена организация (НПО), която има нужда от тях. Това е част от дългогодишната програма за корпоративна социална отговорност на компанията.



M3 Communications Group, Inc. има готовност да предоставя консултантски услуги, комуникационни съвети и насоки за кризисна комуникация 24/7, за да помогне на тези организации ефективно да комуникират ключови послания за здраве и безопасност на най-уязвимите групи.



Стартирайки от днес, екипът от специалисти по кризисни комуникации на M3 Communications Group, Inc. е на разположение, за да помогне на неправителствените организации у нас:



• Да определят какво и кога да комуникират с ключовите аудитории;

• Да споделят навременна информация за променящите се политики и процедури за провеждане на събития, срещи, пътувания и най-добри практики;

• Да оформят правилно като съдържание и тон споделяната информация в бързо променяща се обстановка;

• Да изградят увереност сред основните аудитории, че ситуацията се управлява ефективно;

• Да са подготвени за всякакви медийни запитвания и да отговарят своевременно.



Всяка НПО, която би желала да се възползва от професионалните услуги M3 Communications Group, Inc., може да се свърже с екипа на компанията на office@m3bg.com.



M3 Communications Group, Inc. e една от водещите PR компании в България и ексклузивен партньор за България на световният лидер в консултантските услуги Hill+Knowlton Strategies. Компанията има над 25 години опит в кризисните комуникации и консултантските услуги, като към днешна дата е подпомогнала про боно стотици благотворителни инициативи, устойчиви каузи и неправителствени организации.