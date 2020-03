София ще бъде домакин на Online Advertising Conference - вижте кои са темите на предстоящите лекции

Анна Лебедева — SEMrush Head of Growth Marketing. Като ръководител на отдел Growth marketing в SEMrush, Анна отговаря за интегрираните маркетингови кампании за растеж и затвърждаване на SEMrush като водеща световна маркетинг и технологична компания.

Joyce Qian — Head of Growth, ContactPigeon. Joyce има дългогодишен опит в стратегическото консултиране, управление на проекти и в индустрията с компании като Booz & Co и Bank of America в САЩ.