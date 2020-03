Accor и Visa сключиха глобално партньорство

Send to Kindle

Днес Accor, водещата хотелска група, и Visa, световният лидер при дигиталните плащания, обявиха началото на съвместно глобално партньорство. Благодарение на него всички лоялни клиенти на Accor (членове на лоялната програма ALL-Accor Live Limitless) ще могат да се възползват от нови, подобрени възможности за плащания.

Партньорството ще обедини лоялната политика на Accor и глобалните възможности за плащане с Visa в една изцяло нова ALL Visa карта. Притежателите на новата карта ще могат да я използват за ежедневни покупки навсякъде, където се приемат плащания с Visa. Accor ще си сътрудничи с всички партниращи на Visa финансови и банкови институции на ключови пазари в Европа, Северна и Южна Америка, Близкия Изток и Азиатско-Тихоокеанския регион за издаването на новата карта ALL Visa. Хотелската група ще предложи на членовете си и специални награди, съобразени с техните предпочитания и с натрупаните от тях точки за лоялност при пребиваване в обектите на Accor и при извършване на покупки с карта ALL Visa.

Accor разполага с богато портфолио от популярни и емблематични хотелски брандове в най-ключовите и бързо развиващите се пазари по цял свят. Чрез стратегически придобивания и партньорства с престижни луксозни и лайфстайл марки като Raffles, Fairmont, Sofitel, Banyan Tree, Mondrian и Delano, днес групата предлага уникален престой и изживяване за посетителите си чрез своите 39 хотелски брандове в повече от 5000 хотела и резиденции в 110 дестинации.

Чрез партньорството с Visa, Accor увеличава предимствата, които наскоро стартиралата програма за лоялност ALL-Accor Live Limitless включва. Към момента програмата има 64 млн. лоялни членове, а групата обслужва повече от 250 млн. клиенти в световен мащаб. Въвеждането на картата ALL Visa ще позволи на Accor Group да ангажира клиентите си извън времето на техния престой чрез иновативна за индустрията лоялна програма, даваща на всички ALL членове възможности да печелят точки, да се насладят на нови изживявания и на допълнителни хотелски нощувки.

Кобрандираните разплащателни карти ще генерират допълнителна ангажираност на клиентите и на територията на хотелите от групата, ще осигурят нови възможности за набиране на членове на ALL, както и ще улеснят клиентите при извършване на регулярни плащания и при по-големи разноски.

Себастиен Базин, председател и главен изпълнителен директор на Accor, заяви:

„Партньорството с Visa ще бъде огромен тласък за Accor – заедно стартираме едно вълнуващо пътуване към разработване на иновативна, кобрандирана разплащателна карта. Този нов продукт ще осигури несравними ползи за нашите лоялни клиенти и ще засили успеха на нашата програма за лоялност ALL чрез увеличаване на нашата членска база и стимулиране на допълнителен ангажимент. Очакванията ни са и картата да бъде допълнителен стимул за всеки клиент да отсяда при нас по-често и то при улеснена процедура. Развитието на програмата ALL е основен приоритет за нас и ние сме много доволни, че в лицето на Visa намерихме партньор, който споделя нашето желание да поощряваме лоялността чрез предоставяне на ежедневни стимули и награди.“

Ал Кели, председател и главен изпълнителен директор на Visa, каза:

„Щастливи сме да си партнираме с Accor и да подкрепим тяхната нова програма за лоялност. Съвременните потребители в ерата на дигитализацията имат все по-високи очаквания и търсят ползи и награди, съобразени с техните нужди, както и нови, уникални изживявания. Изключително съм развълнуван, че обединяваме сили и ще съчетаем големия опит на Accor в хотелиерството с глобалната мрежа и цифровите възможности на Visa. Тази комбинация ще доведе до създаването на актрактивни продукти за лоялност и разплащане, които ще играят ключова роля на хотелиерския пазар.“