България e сред лидерите в света на фитнеса и през 2020г.

Културата на здравословно и качествено хранене, спортуване и движение, която през последното десетилетие завладя света, ще продължи да е водеща и тази година. При това очакванията са тя да навлезе още по-мощно в ежедневието ни. Фитнесът отдавна не е само салон с уреди за упражнения и групови занимания по аеробика и каланетика – това е отживелица! Зад думата фитнес вече стоят много повече неща, които я превръщат в начин на живот, философия и дори „социален хъб“. Подходът на световни вериги като Equinox, Fitness First, Gold’s Gym и SNAP Fitness 24/7 е съсредоточен върху това да предлагат на своите клиенти не просто пространства за тренировки и релакс зони, а преживяване, което да компенсира липсите, продиктувани от забързания и динамичен живот в града.

Специалистите в сектора очакват, че клубовете за спорт, здраве и фитнес в световен мащаб ще се разрастват и през 2020 г., въпреки очакванията за рецесия на световната икономика. Вериги като Equinox, Fitness First, Gold’s Gym и SNAP Fitness 24/7 вече са на практика lifestyle клубове.

По оценка на чуждестранни специалисти и инвеститори в бранша, България се нарежда сред страните притежаващи едни от най-иновативните и модерни вериги. Pulse Fitness & SPA е иноватор, който смело може да кажем, че надмина световните фитнес марки, смятат чуждите експерти в този бизнес, които наблюдават развитието му и в страната ни. Според тях българската компания на практика е конкурентна на брандове като Equinox, Fitness First, Gold’s Gym и др.

Акватоничен басейн

Функционална зона / Отворени пространства

Поход Витоша

Зала за групови занимания

Кардио

Една от водещите световни вериги SNAP Fitness 24/7, която е най-разпространена в САЩ ще увеличи присъствието си в 26 държави. Компанията залага на фитнес изживяванията на своите клиенти с цел да им променя ежедневието. Австралийската верига Fitness First забавлява своите членове с кардио театър докато спортуват. Те могат да гледат музикални видеоклипове, новини или спорт. Съвместното каране на колело в обща зала е забавна и вълнуваща байк-аеробна тренировка, идеална за всички фитнес нива, които завладяха нашите клубове, твърдят от Fitness First. В новите клубове на Fitness First вече има басейн, сауна и парна баня. Целта е за увеличаване на кръвообращението и детоксикация на кожата, почивка на мозъка и по-здрава и активна релаксация.

Другата американска фитнес верига Gold’s Gym е на повече от 50 години и сега въвежда новости. Тя прави лични фитнес профили на своите клиенти с 3D сканиране. Така с дигиталните възможности прави лични тренировки.

На подобни неща залагат и в популярната верига Village Gym в Англия. Те имат просторни зали и над 400 различни класове на месец. Те залагат на членство с дух на общност. Другата британска компания Third Space живее в сърцето на прочутия лондонски кв. Сохо. Тя има по-различен вид, защото се рекламира като здравен клуб с индивидуален стил. Центърът е на три етажа с голямо тренировъчно пространство с най-новото и модерно оборудване.

Най-голямата верига в Германия - McFIT също залага на клубното членство. В края на всяка година тя награждава посетителите си, които имат най-добрите постижения. Компанията предлага много групови тренировки с цел да извади хората от зоната им на комфорт. „Искаме да насърчим нашите членове да опитат нещо различно. Фитнесът е забавен! Груповата динамика и мотивацията на треньорите насърчават участниците в курсовете“, заявява говорителят на McFIT Пиер Гайсензетер.

Какво се случва в България?

Веригата Pulse Fitness & SPAе въвела още през 2018г. и 2019г. съществена част от това, което в момента лидерите в бранша започват да утвърждават. Веригата е много повече от фитнес зала, защото 60% са уредите за спорт и зали за групови и социални занимания като BodyPump, Йога, Zumba и др. Останалата част е спа център. Някой от клубовете разполагат с басейни, предлагат занимания подходящи за тим билдинги и групи като например спининг тренировките и дизайна на СПА зоните. Освен това много преди английската верига Village Gym, българския бранд предлага и развива организирани походи, лагери и други занимания в планината и сред природата. „В нашия холдинг са „Гранд хотел Банско“, „Гранд хотел Свети Влас“ и апарт хотел Emirates в София. Клиентите на Pulse Fitness & Spa ползват специални отстъпки при настаняване в хотелските ни комплекси. Стремим се да предложим завършена услуга. В хотелите освен, че има фитнес клубове от веригата, предлагаме разбира се СПА центрове на топ ниво, но и детокс центрове и ресторанти за здравословно хранене“, споделя Паскал Дойчев, собственик на Pulse Fitness & SPA. Брандът вече има 10 действащи клуба в София, Пловдив, Банско и Свети Влас. Наскорокомпанията отвори супер модерен Fitness & SPA комплекс в столичния кв. Младост, който вече има покана да участва в два топ световни конкурса за уелнес и спа дизайн.

„Целта ни е да изпреварваме световните тенденции защото това е част от формулата ни за успех. Отличаваме със стремежа да бъдем иновативни и с поглед към бъдещето. Всеки следващ клуб, който отваряме, е все по-изчистен и стилен, все по-обмислен в детайли и най-вече максимално удобен“ разказва Паскал Дойчев. Компанията също планира да отвори нови центрове през 2020 година. Тя залага на по-голям брой open space зони. Новият клуб в Младост е на 5 етажа, където са разположени всякакви тренировъчни зони, дори вътрешна лекоатлетическа пътека. Това не е място за бодибилдъри и пауърлифтъри. Железата вече стават отживелица – тренира се и функционално - с топки, ластици, пудовки, бългериън бегове.

СПА активностите в градска среда са важна част от веригата Pulse Fitness & SPA. СПА центровете са достъпни за всеки гост, който желае да се възползва от най-новите и модерни възстановяващи терапии за тяло. Те предлагат изключително разнообразие от релаксиращи и възстановителни процедури. Всички тези програми например могат да се осъществят в Pulse Fitness & SPA Младост, който е удобен за работещите и в Бизнес Парк София. Разполага с протеинов и фреш бар и ресторнат. Най-впечатляващ обаче е луксозният спа център, разположен на ниво -1, който е истински шедьовър. Огромни СПА зони има още в Pulse Fitness & SPA на бул. България и Околовръстното, както и в Pulse Fitness & Spa PLATINUM в кв. „Хаджи Димитър“, Pulse Fitness & Spa WEST PARK в Западен парк, Pulse Fitness & Spa в Пловдив, Банско и Свети Влас.

Като цяло анализаторите съветват хората да се хранят правилно и да избягват храни, съдържащи наситени мазнини и захар. Освен това тренировките и движенето като цяло са задължителен елемент от режима ви за здраве, красота и отслабване!