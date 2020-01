Каракачанов: Агресивният тон на Сърбия спрямо България се засилва

Caa o e oca aeaa, c ae oa. a ae aa oe, o e e aca oa c, a oee. Ao a eee a ee a c ca-e a AO o eoa, e ce e e. aa e ae a a eaaeo a ae aa oe. oea a oacoc a e o ae. oa coe e ac c a oaaa ac aaaao o oo oeae ooe o ce oeeo a ac eea Cea, co Nvini.bg

,,Caa a e oo coe. Ao cae eo oao ee o a, oa e oaaa ooae a ooaa e e oco ooc - c, . A aee, e ''cca aa'' ce aae eo o ccaa ac ce aae. ocoo ca e, oo ea cc ca a a, a a ooaa. oa oaaa aae o aa cee eo a ''cca aa'', aoo a oo ce ca, e ace c a coc ca ccoe ca a ce ca c o oc, ao C e oa a ce ca'', oea oe oe c.

,,e oo e cae co a aeeeo e o a ecaa e ce ae aa a ae aa o-cooa ca. o a e c oc'', o o.

,,a a ao ee, oe o-oe ee, oooo ce aa oec, aoo oa eoo aae e e oao e e oo. ocee ece aeca e cce aee aa a cc o o ooee a a o e ocoae. oa e a ce a coe cao e ae aee. Ce ao ae cao eooca C, a a a oe, o aec o co a ce aca oa a eaee. ao ee e ae a eo ceoo eoaae aaeo e ooo oo oa a cc oee c, e C ce ce o eoco a aae ao ce e ao aa coa, oe a a aa a-coo aa'', oea aaaao oceoo aae a cc e c a a.



,,e a aae oa o 1944 oa a ooe a e eo, ao aa aoo a ce aa a a oc ac ea. aa e oaa, oo C o ce a a oca oa aceee, e eooo ceae oa o ooec , oeo e o ae oa a oocceco'', a c aaaao.