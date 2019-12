Билетите за Евровизия 2020 в продажба от 12 декември, ясни са и водещите

Send to Kindle

Организаторите на Евровизия продължават да радват феновете на конкурса с новини за най-голямата музикална надпревара в света. След като тази седмица представиха дизайна на модерната и авангардна сцена, те разкриха и датата, на която ще започне продажбата на билети за шоуто - 12 декември. Бяха обявени и имената на водещите, които ще се грижат за доброто настроение на зрителите по време на двата полуфинала и големия финал на 12, 14 и 16 май. Това са Едсилия Ромпли, Шантал Янцен и Ян Смит.

И трите конкурсни вечери ще бъдат излъчени на живо по БНТ1 от 22 часа. Ценните билетите за Евровизия - от 20 до 250 евро Да гледаш Евровизия на живо е истинска привилегия за милионите фенове на конкурса в цял свят, но за да се случи това те първо трябва да си закупят билет за шоуто. Пропуските ще бъдат в продажба от 12 декември и могат да бъдат закупени от официалния сайт на организаторите - tickets.songfestival.nl. Освен за двата полуфинала и големия финал, които ще се излъчат на живо по над 50 международни телевизии, в продажба ще бъдат и билети за още 6 предварителни генерални репетиции, които обаче няма да бъдат излъчени. Музикалните фенове ще могат да си закупят пропуски за трите жури финала - генералните репетиции, които се провеждат в деня преди двата полуфинала и финал и по време на които гласуват журитата в цяла Европа и Австралия.

Най-скъпи са билетите за големия финал - цели 250 евро. Най-евтините пропуски за шоуто на 16 май са 90 евро. Цените на билетите за всички репетиции са значително по-ниски, като се предлагат такива и за 20 евро. Част от пропуските за конкурса ще бъдат предоставени безплатно на жители на Ротердам с ниски доходи. За тази цел организаторите са отделили 500 места за финала и 1000 за всеки от двата полуфинала. Двукратна участничка в Евровизия, ТВ водеща и популярен певец ще водят шоуто Ясни са имената и на тримата водещи, които ще открият двата полуфинала и финала на музикалната надпревара.

Това са двукартната участничка в Евровизия за Нидерландия Едсилия Ромпли, ТВ водещата и актриса в мюзикъли Шантал Янцен и популярният певец и водещ Ян Смит. Едсилия Ромпли добива популярност след като печели холандското предаване за таланти Soundmixshow през 1996 година. През 1998г. представя Нидерландия на Евровизия с песента “Hemel & Aarde” и завършва на 4-то място. През 2007 година отново се завръща на конкурса с песента “On Top Of The World”. Певицата има зад гърба си 7 театрални турнета. През 2019 година е водещ на Eurovision in Concert в Амстердам - едно от промоционалните събития съпътстващи конкурса. Шантал Янцен добива популярност след участия в редица музикални постановки в театъра.

Тя е популярна актриса и участва в едни най-обичаните холандски филми. През 2011 приема ново предизвикателство и се мести към частната комерсиална телевизия RTL, където води едни от най-популярните развлекателни предавания в страната - “Холандия търси талант” и “Гласът на Холандия”. Друго значимо постижение на Шантал е, че печели наградата за най-добър телевизионен водещ впечатляващите 5 пъти. Ян Смит е третият водещ на Евровизия 2020. Той става музикална звезда в Нидерландия още като дете. През 2005 година неговото собствено телевизионно шоу “Gewoon Jan Smit” печели една от най-престижните холандски телевизионни награди “Златен телевизионен пръстен”. Той е част от групата “De Toppers” и немската формация “KLUBBB3”, които често изнасят големи концерти в Германия, Австрия, Холандия, Белгия и Швейцария. На 28 януари ще бъде изтеглен жребия, който ще определи в кой от двата полуфинала на Евровизия 2020 ще участва България.