40 компании, студия, разработчици и организации представят лицето на българската гейминг индустрия в изложението Games Made in BG

Третото издание на Games Made in BG, изложението за игри, създадени в България, се завръща на 2 ноември в рамките на Sofia Game Night. В тазгодишното издание на събитието, което ще се проведе в Гьоте-институт България (ул. „Будапеща“ 1) от 18 до 22 часа, участват създатели на видео и настолни игри, както и институции, които подкрепят развитието на креативните индустрии в България.

Посетителите на Games Made in BG ще могат да се поиграят както на нови заглавия, така и на добре познати класики, да комуникират директно с game dev компаниите, между които тази година са както AAA компании, така и независими студиа. „Наша цел е да представим своеобразна моментна снимка на game dev индустрията в България и се радваме, че толкова компании ще вземат участие в третото издание на изложението“ – коментира Хелиана Велинова, част от екипа на Sofia Game Night. Компаниите, които ще представят игри в рамките на Games Made in BG, са: Seven Bulls, Dreamteck, Belleal Games, Archean Games, Sly Foxes , Gadjets Games, Snapshot Games, На Вуте да му е зле, Wiener Games, Cosmic: The iliad, Veselie Studios, Imperia Online, Nedi Games, Персонализиран пакет с писмо от Дядо Коледа, ZeroFun, Arcana Mágica, Kipi Interactive, VR A&B, The Sixth Hammer, YES Good Deed Cards Team Puh, Rebellious Software, Creative Assembly - Sofia, ZenArt VR, XS Software, MMA Rivals,Kuker The Board Game, NEMO, На Оня свят, Foumart games и QuestWorld И в това издание на изложението ще се включат организаторите на българските Game Jam събития със специално пространство, в което ще представят игри, създадени в рамките на различни гейм джемове.

Към събитието се присъединяват и представители на магистърската програма „Дигитални медии и видеоигри“ към Софийски университет св. „Климент Охридски“, Бюро Творческа Европа - България и InvestBulgaria Agency. Sofia Game Night се организира от Гьоте-институт България и ESL България с генералното партньорство на The Stars Group. Проектът се осъществява в партньорство с Френски институт в България и с подкрепата на Френско-немския културен фонд. Партньори: Game Dev Summit, Ozone.bg, Taxistars.