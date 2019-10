53% o ae e ca oeoe o aoo ocae ac. o 40% ca ooe. oa oaa coooeco oae, oeeo ce 1006 ecoe eoa 11-18 oo 2019. ae a ecae a aoaaa oee "aeo a oee ae". Oaa ce, e oaa a coo oee ece ceac- aaee -73%, eae -64%, oecoace o a -65%

. a 42% o aeae e ce e aaao a oaa a eca oo, 50% o aae ca oaa. Ooo 86% o ace ca a ee, e aaa a a oe oee ceca a aeoaae, oea nws.bg. o 96% ca a ee, e ae a aeoaae a a ce aa o-eeo. 38% ca cecaa a ae a oa a ooae a aeaaa aa a oe. Coe 54% o aae ace ae a o oc o cee eaca. oaeo oaa, e ae oee a a ee, oooo a oe. eae, cece a o-co e, oooo oo a e o a.

eee oca oe aea eae ceeo aeoaaeo. Ao ce ca caa oe 10 o a oe c a cecaa a ceoa. e ce caae cc cee c, a cc cae oa ca e, a o. ae a oce o oec o oece ea, ca oe. a o eaeca, a oo a a ce oo ceace oaa- acaaeo oae. eee ca oaae a aoea a c cceaa.

E o ce a a e e a ac a 65 o e 2050, co ooa. oeoca a oa ac ce e ea, o ce a ce oo caee c EC. ac co oa a ea, aoa c o e c o-ca oeoc a oa co ee. aec-c a aeoaaeo oo eo a aeo a ce aeoaaeo. aaa oa aoo eco aeoaae, a o. aaa ecaa eaaa coc, oa ce eo. oeoca a o ce aa e ec, o e .

a 5 aa ca aoe a ae a oa. e 2022 aoe e ca a 6 aa ea. 500 oa ea oee e a a ae ooa, caa co oe o e a aec-c oo eo. Ooa ce aoaa a ceaa oo, ooa ce cee oee a oe. oee a a ao eco ae e a. ecae oee ecc, aa oo eo. oaa a a ca c, e oaa o e, o e . eceae a C oo a aao oco, e ce o-ao ea aca caaa. oeeo aca a eea aoa a oce ce a caaa.