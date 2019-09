Ценко Чоков се вихри на чалга парти, захвърли патериците

eco o e ao o aaa oa oc e a aacoo ceo ae eo oo. oa oaa eooe, ae eaa a ec "a ec", a oo ce a a caa a a ceoo aa aoeeo, a oe oc a e e.

ea ca, e coa e e, caa a oo ca ce ca a oo eco a e, a 31 ac. ac a acoeeo a e e - oa ea, oo oao cca a oeeo o oe a caa cec a. Ca eo a c ee, oe aa c c ooo aoe.

a ae a oe o oee ca, ea e ee eoeo ee co eoo ee, ao ce ee o ee a eoo ce eo.



ce a coe aeeo a cee ece oc e caa o coa e, oo e cao eo o oooe aoa, aa oo e ca o a ae o oae aec. o oaea a aa a eooee oo a 61 . a 28 ac.

aeo a eo oo oaa e oe a ocae cee a, a aa eo a ea ce acea o oaaa. ee ca oe, e ca a acae e "caeo aae a eo aee a aocooo ccoe a eo oo e c".

e e ocooe o "oae aec" a a cee 2018 . ocoa a oa ceoeca ecea aa oec, ce ao e aoa a a a oca ca. Coe oee oo caa o oo aoa - ae, , aea oeoa coa e. Oce oa e oea, eco oe. a ecea eoae eoo ce oo a e co, ao o e oe a aca aeao eo aa ccoeo c.

eco a co oae oo e aa o oa ecoa . "aae" coaa. e o ace a aca ao ce ao c oa aa o. ao oe o cae oe, oo o aa, oao e a.

eaa ce oa aeaaa ceoaa oca o ca oo a e a . Oaa ce, e a e, oao e acee aa, o a aeee a oe a oea, oeo oae e a oee o aee.

aa cea eoo ce oo c ocea ca a eo. o oaa e aea cec. oea oo e o "oae aec" ae.

O ceoaaa e ca ooo a "a ec" a e oo a oca o-ea a a oo, ao ocoecaa o eeo a aoeaa ca oee. ao ca e o o oce ea, e coa e e oc o ce a e aa oa ae.