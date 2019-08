Калифорнийският град Анахайм отново стана домакин на цялата кинематографична вселена на Дисни през изминалия уикенд и събра близо 7000 от най-отдадените фенове на компанията. На специалното изложение D23, което се провежда на всеки две години, бяха представени в детайли всички големи предстоящи проекти на студиото. Режисьори и звезди, асоцииращи се вече като „легенди“ на Дисни, както и мениджмънта на отделните студиа, застанаха на сцената в Калифорния, за да представят горещите новини около най-очакваните заглавия през следващите години. В петък беше показано съдържанието на новата платформа Disney+, а суперзвездата Кристина Агилера се появи с изненадващо изпълнение на емблематичната песен от Мулан Reflection.

В събота Алън Хорн, ко-председател и главен креативен директор на Walt Disney Studios, заедно с Катлийн Кенеди от Lucasfilm, Кевин Файги от Marvel, Шон Бейли за игралните филми на Disney, Пийт Доктър от Pixar и Дженифър Лий за анимациите на Disney показаха невиждани досега материали. А вълнуващо изпълнение на нова песен от филма на актьорите, които озвучават емблематичните герои от Замръзналото кралство II в оригинал – Идина Мензел, Кристен Бел, Джонатан Гроф и Джош Гад, вдигна залата на крака.

„Вие не сте просто фенове, а семейство,“ каза Хорн на препълнената зала. „Заради вас работим така упорито да създаваме страхотни филми.“ Безспорно с най-голямо нетърпение бяха посрещнати новините около последния филм от епичната космическа сага Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър. Катлийн Кенеди и режисьорът, сценарист и продуцент на филма Джей Джей Ейбрамс надъхаха тълпата заедно с актьорите Дейзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзък, Антъни Даниелс, Наоми Аки, Кери Ръсел, Йонас Суотамо, Кели Мари Тран и Били Дий Уилямс и специалното появяване на R2-D2, BB-8 и новия дроид D-O. Публиката първа видя нов постер на филма, както и специален поглед към Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър, който излиза в кината на 20 декември 2019 г. Презентацията на Кевин Файги от Марвел започна с изненадващата поява на режисьора и ко- сценарист на Черната пантера Райън Куглър. Заедно те обявиха продължението на един от най- успешните Марвел филми за 6 май 2022.

Файги покани на сцената и звездите от очаквания хит на 2020 The Eternals – Ричард Мадън, който влиза в ролята на всемогъщия Икарис; Кумаил Нанджиани в ролята на надарения с космическа сила Кинго; Лорън Ридлоф, която ще изиграе свръхбързия и първи глух супергерой в Киновселената на Марвел – Маккари; Брайън Тайри Хенри, който е в ролята на интелигентния откривател Фастос; Салма Хайек в ролята на мъдрия духовен водач Аяк; Лиа Макхю в ролята на вечномладата, но стара душа Спрайт; Дон Лий в ролята на силния Гилгамеш; и Анджелина Джоли, която ще се превъплъти в свирепия войн Тена. Файги показа идейни визии за всеки от тях и обяви трима нови герои: Джема Чан, която ще изиграе човеколюбивата Серси; Кит Харингтън, който е в ролята на Дейн Уитман и не е част от Eternals, и Forum Film Bulgaria Бари Кийгън като сдържания самотник Друиг.

Режисьор е Клои Жао, която спечели овациите на критиците със Сънданс филма си The Rider. Премиерта е на 6 ноември 2020. Презентацията на Файги завърши с първия филм от Фаза IV на Киновселената на Марвел – Черната вдовица с режисьор Кейт Шортланд, който ще излезе на 1 май 2020. Файги показа видеопоздрав към публиката от Скарлет Йохансон в ролята на Черната вдовица/Наташа Романов, Дейвид Харбър, който влиза в ролята на Червения пазител Алексей, и Флорънс Пю, която ще изиграе Елена. Феновете видяха и ексклузивни кадри от филма. Шон Бейли, президент на Walt Disney Studios Motion Picture Production, покани на сцената Анджелина Джоли, която тази година се завръща в ролята на Злодеида в Господарка на злото 2. Заедно те представиха ексклузивни кадри и подробности около филма, чиято премиера е съвсем скоро – 18 октомври. Злодеида и кръщелницата ѝ Аврора, изиграна от Ел Фанинг ще поставят на изпитание връзката помежду си.

Това води до нови вражди и появата на неочаквани съюзници. Новият герой тази година ще е Чиуетел Еджиофор, който влиза в ролята на Конъл – един от лидерите на тъмните феи, които се съюзават със Злодеида. Той разкрива строго пазената тайна, че тя не е единствената от вида си. Бейли представи и признатия режисьор Ники Каро, който стои зад предстоящата екранизация на анимационната класика на Дисни от 1998 година Мулан. Той поднесе няколко минути ексклузивни кадри от епичното приключение, вдъновено от един от най-големите герои на Китай. Мулан се очаква да излезе на 27 март 2020.

Бейли сподели детайли и за Cruella – напълно нов филм с участието на Ема Стоун и Ема Томпсън. Стоун, която влиза в култовата роля на Круела, изпрати специално послание на феновете от снимачната площадка на филма в Лондон в компанията на чаровен далматинец. Публиката видя и снимка на Стоун като Круела – където акцент беше нейният отличителен знак – впечатляващата ѝ черно-бяла коса. Крейг Гилеспи е режисьор на Cruella, който излиза на екран на 28 май 2021. Бейли представи и Круиз в джунглата – щуро приключение, вдъхновено от класическата атракция в Дисниленд, което очакваме следващото лято. Звездата Дуейн Джонсън, който влиза в роята на капитана на речен кораб Франк Уолф, се появи на сцената на оригинална лодка от атракциона и представи „трейлър“ с фокус върху героя му.

Партньорката му във филма Емили Блънт, която ще изиграе д-р Лили Хютън, се качи на сцената с класически автомобил,за да представи нейния собствен и доста различен „трейлър“. Двете звезди през смях споделиха, че нито един от трейлърите не е официален. Круиз в джунглата с режисьор Жом Колет-Сера излиза в кината на 24 юли 2020. Главният креативен директор на Pixar Пийт Доктър представи предстоящите заглавия на компанията. Първи беше показан Soul, който излиза следващото лято и чийто режисьор е самият Доктър. Филмът ни повежда от улиците на Ню Йорк към невиждано досега космическо царство и You Seminar – фантастично място, където всеки открива уникалната си същност. Филмът излиза на 19 юни 2020. Публиката на D23 видя и 10 минути от предстоящия Напред. Филмът, който е вдъхновен от лични преживявания на режисьора Дан Сканлън със собствения му брат, излиза в кината на 6 март 2020, а в оригиналния актьорски състав влизат Том Холанд и Крис Прат като двама братя елфи. Анимациите на Дисни бяха представени от главния креативен директор на Walt Disney Animation Studios Дженифър Лий.

Лий е режисьор заедно с Крис Бък и сценарист на Forum Film Bulgaria Замръзналото кралсто II. Двамата заедно разкриха подробности около дългоочакваната анимация, която излиза излиза на 22 ноември тази година. Публиката видя кадри с новите герои във филма лейтенант Дестин Матиас и кралица Идуна – майка на Анна и Елза, включително сцена, в която кралицата пее на дъщерите си. Песента “All Is Found” е една от седемте изцяло нови оригинални песни от носителите на „Оскар“ Кристен Андерсън-Лопез и Робърт Лопез. Феновете видяха и кадри с Елза и песента “Into the Unknown”.

Дженифър Лий представи и фантастичното приключение, което ще гледаме догодина, Raya and the Last Dragon. В него Рая е самотен войн от фантастичното кралство Кумандра, която се съюзава с банда неудачници в търсенето наПоследния дракон, с който да върнат светлината и единството в света. Премиерата на филма е на 27 ноември 2020. Не бяха пропуснати и проектите на новата платформа Disney+, сред които се открояват The Mandalorian на Lucasfilm от вселената на Междузвездни войни и една неостаряваща класика Лейди и Скитника. Катлийн Кенеди представи нова шпионска поредица с Диего Луна и Алън Тюдик, вдъхновена от Rogue One: История от Междузвездни войни, която ще се снима догодина и тепърва ще получи заглавие. Първият сериал, който ще покаже Disney+, e The Mandalorian. Джон Фавро представи поредицата с думите, „Ако не сте фен на Междузвездни войни, тук ще видите изцяло нови герои и сюжетна линия в различен времеви период. Ако сте фен – няма да ви разочароваме.“ Нетърпеливата публика видя и официалния трейлър на The Mandalorian. Юън Макгрегър също представи сериала, посветен на героя му Оби-Уан Кеноби. А поредицата по вечната анимационна класика на Дисни Лейди и Скитника беше представен от… кучетата, които влизат в ролите на Лейди и Скитника и предизвикаха бурни овации, както в залата, така и в социалните мрежи.