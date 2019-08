Киберзастраховането навлиза и в България

Send to Kindle

Правителството и IT индустрията трябва да си сътрудничат в създаването на инфраструктура за защита от кибератаки, заяви председателят на Българската асоциация по киберсигурност Мирослав Стефанов по време на открита дискусия на тема „Възможности за публично-частно партньорство в областта на киберсигурността“.



Бизнесът винаги върви с няколко крачки напред, каза още той.



Пример за това е и превръщането на полиците за киберсигурност в една от горещите теми на световния застрахователен пазар. Павел Димитров, изпълнителният директор на компанията „Лев инс“, която разработва такава застраховка за България от около две години, обясни какво точно представлява тя. Полицата включва не само застрахователно покритие, но и поддръжка и реакция в случай на необходимост от IT екип. За целта дружеството създава и собствена киберакадемия.



“Лев инс“ създава и собствена киберакадемия, която ще поддържа и подпомага всички застраховки, свързани с дигитализацията на живота ни.



Полицата за киберсигурност ще има две страни – застрахователно покритие и техническа поддръжка от IТ екип, обясни израелският експерт Орен Елимелех, съветник по киберсигурност на Министерството на транспорта и пътната безопасност в Израел, както и консултант по кибер и информационна сигурност на Bank of Jerusalem, и още над 500 компании.

„Заедно с „Лев инс“ както оттук, така и от Израел ще помагаме на клиенти, организации, компании в България. Ще реагираме незабавно по телефона или чрез дистанционна връзка. Ще им помагаме да отстраняват вируси, да поправят уязвимости, ще предоставяме застрахователно покритие. Целта ни е помогнем на бизнеса да реагира по-бързо на киберзаплахи чрез киберзастраховка“.



Такива полици вече има в Израел, добави Орен Елимелех и даде за пример партньорска компания, която застрахова малки и средни фирми, както и домакинства.



„Ако има киберинцидент, клиентите ни се обаждат по телефона. Също така наблюдаваме офиса дистанционно. Ако има пробив или уязвимост, ние я виждаме и веднага ги уведомяваме, че има проблем“.



Разработват се три нива на покритие, уточни Павел Димитров.



Информираността, квалификацията и IT образованието са изключително важни, ако искаме да не допуснем киберинциденти като хакерската атака и изтичането на данни от НАП, изтъкна Орен Елимелех.



„Можете да постигнете това, като използвате вече случилия се пробив, за да въведете задължително минимално ниво на подготовка за киберинциденти за служителите в правителствената администрация, в различни организации, малки фирми, за предприемачи.“



Образованието е първото, от което трябва да започнем, смята и председателят на Българската асоциация по киберсигурност Мирослав Стефанов.



Образованието по киберсигурност трябва да има и за децата, категорични са експертите. Според Орен Елимелех в училищата трябва да има такова обучение. Под думите му, най-големите рискове в киберпространството в момента са рискът от изтичане на данни и блокирането на IT системите ни чрез зловреден софтуер.