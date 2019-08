NO TIME TO DIE е заглавието на новия филм от поредицата за Джеймс Бонд

Новият филм от историята на Джеймс Бонд се казва NO TIME TO DIE обявиха продуцентите на филма Майкъл Дж. Уилсън и Барбара Броколи. 25-ият филм от най- успешната шпионска кинопоредица излиза в кината в България на 10 април 2020 г. В ролята на легендарния агент 007 на Иън Флеминг за пети път влиза Даниел Крейг, а режисурата е поверена на небезизвестния Кари Фукунага (Безродни зверове, ТВ сериалът Истински детектив).

Сценаристи са Нийл Първис и Робърт Уейд (Спектър, 007: Координати Скайфол), Кари Фукунага, Скор З. Бърнс (Заразяване, Ултиматумът на Борн) и Фийби Уолър-Бридж (ТВ сериалите Убивайки Ийв и Fleabag). NO TIME TO DIE все още се снима, като работата по филма и началото на снимките бяха оповестени със специално събитие в имението на самия Иън Флеминг в Ямайка в края на април. В социалните мрежи вече се появиха първи кадри от работния процес, от снимачните локации в Лондон и Ямайка, както и от посещението на Даниел Крейг на състезанието от F1 на пистата Силвърстоун и на емблематичните за Бонд поредицата автомобили Ягуар. Принц Чарлз от британското кралско семейство пък посети продукцията в края на юни в Лондон.

В NO TIME TO DIE участват още Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харис, Били Магнусен, Ана де Армас, Рори Киниър, Дейвид Денсик, Дали Бенсала, както и Джефри Райт и Рейф Файнс. В NO TIME TO DIE Джеймс Бонд вече не е на активна служба и се наслаждава на спокоен живот в Ямайка. Спокойствието му скоро е нарушено от стария му приятел от ЦРУ Феликс Лайтър, който търси помощта му. Мисията да спасят отвлечен учен се оказва доста по-коварна от очакваното, хвърляйки Бонд по следите на мистериозен злодей, който държи в ръцете си опасна нова технология. Казино Роял, Спектър на утехата, 007: Координати Скайфол и Спектър заедно натрупаха международен боксофис от 3.1 млрд. щ.д. 007: Координати Скайфол (1.1 млрд. щ.д.) и Спектър (880 млн. щ.д. ) са двата най-касови филма от поредицата за Джеймс Бонд.

Джеймс Бонд се връща на служба с NO TIME TO DIE в кината на 10 април 2020.