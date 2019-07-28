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Панорамна снимка погуби тийнейджър в Приморско

28 юли 2019, неделя / 12:18; Коментари: 0
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Панорамна снимка погуби тийнейджър в Приморско
БГНЕС

На 28.07.т.г. Около 01:05 ч. в Районно управление - Приморско е получено съобщение за инцидент в изоставен строеж, разположен на ул. „Съединение“ в Приморско, след х-л „Престиж“ в близост до ММЦ – Приморско, при който в асансьорна шахта паднал 17 годишен софиянец и загинал на място.

Констатирано е, че причина за инцидента е панорамна снимка, която загиналия младеж и негов 17 годишен приятел решили да направят от изоставената сграда. След инцидента 17 годишния очевидец алармирал полицейските служители, който отцепили местопроизшествието и извършили първоначален оглед. Тялото на младежа е откарано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ при УМБАЛ – Бургас.

17 годишният очевидец обяснил, че заедно със свои приятели наели квартира в Приморско за лятната ваканция. Решили импулсивно да направят панорамни снимки, като не преценили риска и въпреки обезопасяването на недовършения стореж, проникнали в сградата и се изкачили до последния й етаж.

По случая е образувано досъдбено поризводство. Работата продължава от служители на Районно управление – Приморско.

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