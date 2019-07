Отмъстители: Краят детронира Аватар

След десет дълги години ОТМЪСТИТЕЛИ: КРАЯТ детронира дългогодишния най- касов филм АВАТАР и заслужено се възкачи на върха на боксофис класацията като филм No 1 за всички времена с приходи от 2.79 милиарда щ.д. Новината беше съобщена лично от шефа на Марвел Кевин Файги на международния форум Comic-Con в Сан Диего този уикенд. „Огромни поздравления на екипите на Marvel Studios и Walt Disney Studios и огромно „благодаря“ на феновете по света, които донесоха този исторически успех на ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: КРАЯТ“, сподели в специално съобщение Алън Хорн, главен творчески директор на Disney Studios.

„Разбира се, влиянието на АВАТАР на Джеймс Камерън продължава да е все така силно и невероятните резултати и на двете продукции само показват силата на филмите да вълнуват и сближават хората. Талантливите създатели и на двата свята имат още много какво да покажат и очакваме с нетърпение да видим бъдещето и на Киновселената на Марвел, и на Пандора,“ допълни Хорн. Това съвсем не е единствената голяма новина от Comic-Con International, който се проведе в Сан Диего този уикенд.

Лично Кевин Файги представи бъдещето на Киновселената на Марвел, която навлиза в своята Фаза IV и ще даде на феновете повече отколкото някога са мечтали. Впечатляващи нови герои, завръщането на стари любимци и още много интересни неща тепърва предстоят: ЧЕРНАТА ВДОВИЦА Файги официално обяви филма ЧЕРНАТА ВДОВИЦА, който ще излезе по кината на 1 май 2020 г., превръщайки се в първия филм от Фаза IV, който ще се появи на голям екран. Публиката изненадващо успя да види първи кадри от филма, който в момента се снима.

Режисьор е Кейт Шортланд, а в ролята на Наташа Романоф се завръща Скарлет Йохансон. Новите попълнения в екипа са Дейвид Харбър (Хелбой) като Алексей, The Red Guardian, Флорънс Пю (Семейни кютеци) като Елена, О-Т Фагбенле (Историята на прислужницата) като Мейсън и Рейчъл Уайз като Мелина. THE ETERNALS Вълнуващ нов екип от супергерои ще се появи във Вселената на Марвел.

Файги представи в Сан Диего режисьора на The Eternals Клои Жао (The Rider) и част от актьорския състав – Ричард Мадън в ролята на Икарис, Кумейл Нанджиани като Кинго, Лорън Ридлоф като Маккари, Брайън Тайри Хенри като Фастос, Салма Хайек в ролята на Аяк, Лиа Макхю като Спрайт, Дон Лий в ролята на Гилгамеш и Анджелина Джоли като Тена.

Кинопремиерата на THE ETERNALS е предвидена за 6 ноември 2020 г. SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS Файги представи и филма SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS и сподели как легендата се прокрадва във филмите от Киновселената на Марвел още от първия филм за Железния човек. Неочаквано Кевин Файги потвърди, че в главната роля ще видим Симу Лиу. Актьорът и режисьорът на филма Дестин Даниел Кретън (Стъкленият замък) поздравиха феновете, а Файги допълни, че истинският Мандарин ще бъде изигран от китайската звезда Тони Лърнг. Кинопремиерата на SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS е насрочена за 12 февруари 2021 г. DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS Вторият филм от поредицата за Доктор Стрейндж също беше представен на Comic-Con този уикенд.

Режисьор на DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS отново ще бъде Скот Дериксън. Изненадващо Файги доведе на сцената Елизабет Олсън, която също ще вземе участие във филма, който ще е пряко обвързан със сериала ѝ WandaVision. DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS е в кината на 7 май 2021 г. THOR: LOVE AND THUNDER Четвъртият филм от поредицата за любимия бог на гръмотевиците ще е със заглавие THOR: LOVE AND THUNDER. Голямата изненада за всички е, че Джейн Фостър, изиграна от Натали Портман, ще се превърне във Всемогъщия Тор, богинята на гръмотевиците.

Режисьорът Тайка Уайкики, Крис Хемсуърт, Теса Томпсън и Натали Портман се качиха на сцената на Зала H на Comic-Con под бурните овации на феновете. Филмът е предвиден да излезе в кината на 5 ноември 2021 г. BLADE Последната голяма киноизненада от Comic-Con този уикенд е филмът BLADE, с който към Вселената на Марвел се присъединява талантливият Махершала Али, който ще влезе в ролята на Блейд. THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER Файги анонсира оригиналния сериал за платформата Disney+ The Falcon and The Winter Soldier, който събира двама от най-популярните герои на Марвел Сам Уилсън (Сокол) и Бъки Барнс (Зимния войник). Сериалът ще покаже събития след края на ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: КРАЯТ. The Falcon and The Winter Soldier ще дебютират на Disney+ през есента на 2020 г. WANDAVISION Пол Бетани се завръща в ролята на Видението, а Елизабет Олсън отново ще бъде Уанда Максимоф/Алената вещица в оригиналния сериал за платформата Disney+ WandaVision. Тейона Парис ще влезе в ролята на порасналата Моника Рамбо, която видяхме за първи път в КАПИТАН МАРВЕЛ.

WandaVision ще е на Disney+ през пролетта на 2021 г. LOKI Том Хидълстън се завръща в ролята на Локи за оригинален сериал за платформата Disney+ през пролетта на 2021 г. Любимият злодей Локи беше бурно посрещнат на сцената на Comic-Con International, а Хидълстън най-накрая отговори на въпроса, който вълнува всички: “Къде отиде Локи, когато взе Тесеракта?“. Ще разберем от сериала. WHAT IF…? Сериалът What If…? е първият анимационен във Вселената на Марвел и ще бъде създаден специално за Disney+, представяйки истории от паралелните реалности. Много актьори от Марвел Вселената ще дадат гласовете си за новия сериал. Към тях ще се присъедини Джефри Райт (ТВ сериалът Западен свят, поредицата Игрите на глада).

What If…? ще бъде излъчен по Disney+ през лятото на 2021 г. HAWKEYE Джеръми Ренър, заедно с Кевин Файги, представи сериала си за Ястребово око, който ще бъде излъчен по платформата Disney+. Двамата споделиха подробности за добре известната героиня от комиксите на Марвел, Кейт Бишъп, която ще бъде съществена част от сериал. Hawkeye ще бъде по Disney+ през есента на 2021 г.

Краят ще се окаже едва началото…