"София гейм уийк" ще се проведе тази седмица

Столицата е домакин на "София гейм уийк" тази седмица. Младите хора ще имат възможност да покажат своя талант и опит в сектора на IT технологиите. В последните години София се утвърди като регионален център на информационни и комуникационни технологии с над 40 000 заети в IT сектора, каза кметът на София Йорданка Фандъкова в присъствието на Н.Пр. посланика на Франция у нас г-н Льобедел и на Германия Н.Пр. г-н Салбер. Информационните технологии са сред най-бързо развиващите се индустрии като формират 5.7% от икономиката на града. Над 20% от икономиката заема производството на видеоигри. Фандъкова каза още, че развитието на IT сектора означава нови работни места. За да го подкрепи Столична община организира хакатони, на които младите специалисти се изявяват. Вече има няколко стартъпа, които се родиха след хакатоните. В три последователни дни ще се проведе "София гейм уийк" в културните институти на Германия, Франция и Полша. Събитието се организира от посолствата на Франция и Германия, пише Столицата.бг