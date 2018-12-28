Убийство разтърси Пловдив
28 декември 2018, петък / 13:13; Коментари: 0
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Около 23 часа снощи на тел. 112 постъпил сигнал за убит 63-годишен мъж на адрес в Пловдив.
На местопроизшествието е извършен оглед.
По случая са задържани две лица.
В Четвърто РУ е образувано досъдебно производство. Процесуално-следствените действия продължават под ръководството на Окръжна прокуратура.
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