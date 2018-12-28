Убийство разтърси Пловдив

Около 23 часа снощи на тел. 112 постъпил сигнал за убит 63-годишен мъж на адрес в Пловдив.

На местопроизшествието е извършен оглед.

По случая са задържани две лица.

В Четвърто РУ е образувано досъдебно производство. Процесуално-следствените действия продължават под ръководството на Окръжна прокуратура.