Пулс Фитнес и Спа, съвместно с РевТаг, създадоха най-мащабната инфлеунс маркетинг кампания в България

Pulse Fitness and Spa е най-припознаваният бранд във фитнес индустрията в България. Броят на клиентите на лайфстайл клуба главоломно расте, тагове от фитнеса се превръщат в запазена марка на голяма част от българските инфлуенсъри. Pulse се различава от другите фитнеси заради философията, която изповядва, именно, не само следването на световните тенденции в индустрията, а и индивидуалните желания и предпочитания на клиентите си. Три поредни години брандът е носител на наградата „Фитнеси на годината“, което бетонира позицията на най-бързо разрастващата се и квалитетна фитнес компания в България. Десетте зали на Pulse Fitness and Spa, разположени в София, Пловдив, Банско и Свети Влас, предоставят възможност за тренировка на любители на спорта от почти цялата страна. Както е добре известно, правилното разпускане след натоварена тренировка е ключов аспект от постигането на целта - комплексите на Pulse Fitness and Spa предлагат релаксиращи съоръжения и процедури. Фитнесите са оборудвани с иновативни уреди, докато треньорите непрестанно преминават през множество обучения за придобиване на допълнителна квалификация, по този начин Pulse Fitness and Spa се старае да поддържа възможно най-виско ниво във всички аспекти.

Хилядите членове на клуба спомагат изключително за популяризирането на бранда в платформите за дигитално споделяне. В интернет пространството Pulse е доказана марка, често присъства във фийдовете, не само на клиентите си, а и на техните приятели и познати. През 2018 г. Pulse Fitness and Spa се стиковаха с най-голямата инфлуенс маркетинг агенция в България – RevTag и създадоха грандиозна инфлуенс кампания в социалните мрежи. Невижданата досега, по мащаб, кампания в България, успя да събере 50 инфлуенсъри, ангажирайки едни от най-популярните лица в българския шоубизнес да се включат в здравословната спортна идея.

Интерестното, в случая, е продължителността на кампанията, типично относителната трайност на инфлуенс кампания е 3 месеца, също - броя на участници е без аналог в българския инфлуенс маркетинг, точно в тези аспекти се различава начинанието на Pulse Fitness and Spa и RevTag. Ангажираността на инфлуенсърите, участващи в кампанията е 12 месеца, което подчертава сериозността на начинанието. Колаборацията между Pulse и RevTag се оказва особено успешна, имайки предвид личностите, заставащи зад двата бранда, а тъкмо – най-новият мега инфлуенсър Ивомила Петкова, певецът Алек Сандър, Мис „Плеймейт“ 2015 Ася Капчикова, тийн идолът Балан (Ballan) и много други влогъри, блогъри, артисти и популярни лица в социални те мрежи.

Досега инфлуенс кампания с такъв мащаб не бе правена у нас, изглежа тандемът Pulse и RevTag е резултатен. С голям брой поустове и множество споделяния, преди всичко кампанията има за цел да популяризира здравословния начин на живот, физическата култура и спорта. Бидейки главна таргет група - подрастващите и младите биват мотивирани да се занимават активно със спортна дейност, подобрявайки качеството си на живот. Акцент на кампанията е да се покаже колко, не само позитивно физически, а и интересно и забавно може да бъде спортното занимание в правилната среда. Ежедневно преследваме красотата под всякакви форми, естествено е да искаме да поддържаме крепко тялото си, което да въздейства на здравето и психическото състояние позитивно. Канализирането на събрания стрес в спортни занимания в специализирана обстановка е най-добрият подход със справянето с напрежението.

Съучастник в успеха на кампанията е инфлуенс маркетинг агенцията RevTag. Специалното отношение на екипа на компанията към своите клиенти е ключово в осъществяването на кампании с такъв магнитут. Въпреки че са на пазара от сравнително скоро, от учредяваенето си насам, агенцията действа методично и се превърна в най-голямата инфлуенс маркетинг организация в страната с повече от 1500 инфлуенсъри под шапката си. Водещите фигури в компанията имат голям опит в сферата на маркетинга, комуникациите и бранд мениджмънта и спомагат за правилното реализиране на концепциите на клиента. Желанието на все повече големи брандове да се различат от останалите ги кара се доверяват на RevTag.