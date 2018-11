Чистотата на въздуха ще се дискутира по време на Годишната конференция SMART CITY 2018

Във все по-дигитализиращия се свят, в който всичко около нас става все по-умно, да се вгледаме в умните градове - SMART CITY 2018 е на 6 ноември в Дома на Европа от 14 часа. Конференцията организирана от b2b Media ще представи иновативни решения, интелигентна икономика, интернет на нещата, интелигентни сгради, градско планиране и управление на съоръженията, България се подготвя за интелигентни концепции. Визия за местното управление и предстоящи проекти, устойчива мобилност, градско планиране и startup проекти.

Една от основните дискусии ще е свързана с чистотата на въздуха в София, а и в останалите големи градове, начините за измерване и за манипулиране на данните, както и мерките, които могат да се предприемат, благодарение на новите технологии. Как “Интернет на нещата” подпомага развитието на концепцията за умните градове, кои сгради могат да бъдат наречени смарт и защо управлението на отпадъците има важна роля в тази стратегия. Сред дискутиращите основните теми ще чуем председателят на Българската фасилити мениджмънт асоциация Иван Велков, председателят на УС на Камарата на архитектите в България арх Борислав Игнатов, експерти като Тодор Анастасов от института за транспортни проучвания и Марина Стефанова от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Презентации на тема: Съвременните технологии влизат в услуга на ВиК операторите в умния град ще представят Красимир Кръстев, Старши мениджър „Контролен център“ на "Софийска вода" и Петко Петков, Мениджър „Проекти“, Глобъл Систем Солюшънс. Христо Алексиев ще представи Умните детски площадки, а Стефан Малиновски, ръководител отдел "Интелигенти системи" в Телелинк ще презентира на тема: In the name of Smart Cities. Интернет на нещата в концепцията за умните градове ще представи Михаил-Ернесто Михайлов, Специалист IoT в издраждане на Smart City решения. Сред официалните гости на форума са Лъчезар Борисов, зам. министър на икономиката и Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в София. Видео обръщение към участниците ще направи българският еврокомисар Мария Габриел, в чийто ресор попадат "Цифровата икономика и общество”. Събитието е с безплатен вход и задължителна регистрация на сайта: http://conference.b2bmedia.bg