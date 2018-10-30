Две безплатни автобусни линии ще пътуват във Велико Търново за Архангелска Задушница, която се пада в съботния ден - 3 ноември. Със съдействието на кмета Даниел Панов автобусите ще бъдат осигурени от транспортните фирми „Надежда” и „Алекс ОК”. Разписанието е съобразено с панихидата, която ще бъде отслужена в градския гробищен парк. Началото на службата е в 11,00 ч. Първата линия ще е с начална точка площад „Цар Асен I”. Автобусите ще потеглят в 10,00 ч. и 10,30 ч. и ще пътуват по улиците „Иван Вазов”, „Стефан Стамболов”, „Независимост”, „Васил Левски” и ще стигат до Гробищен парк по бул. „България” и ул. „Беляковско шосе”. Те ще спират на всички обособени спирки. Автобусите по втората линия ще тръгнат от главната спирка в квартал „Чолаковци” също в 10,00 ч. и 10,30 ч. Те ще преминават през жилищните зони „Бузлуджа” и „Зона В” и ще стигат до гробищния парк. Маршрутът обхваща последователно ул. „Сан Стефано”, бул. „Никола Габровски”, ул. „Георги Измирлиев”, ул. „Георги Живков”, ул. „Иларион Драгостинов”, ул. „Лазурна”, ул. „Стоян Коледаров”, пътен възел „Качица”, ул. „Краков” и ул. „Беляковско шосе”. Автобусите ще спират на всички спирки.