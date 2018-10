Изложението за български разработчици на игри се завръща в рамките на Sofia Game Night

Send to Kindle

Второто издание на изложението за разработчици на игри - Games Made In BG, ще се проведе тази събота (3-ти ноември 2018 г.), в рамките на Sofia Game Night, съвместна инициатива на Гьоте-институт България и Game Dev Summit, с генералното партньорство на The Stars Group и партньорство на SafeCharge България. В сградата на Гьоте-институт България (ул. “Будапеща” 1) от 18:00 ч., ще бъдат представени повече от 20 компютърни и мобилни игри, както и най-интересните проекти от Sofiа Game Jam и Hardcore Game Jam.

За първи път през тази година в събитието ще бъдат включени и настолни игри. Games Made in BG насочва вниманието на публиката към бързо развиващата се game dev индустрия в България, както към независимите разработчици и големите студиа, така и към създателите на образователни и настолни игри. Посетителите на изложението ще имат възможност да се докоснат не само до игрите, но и да научат повече за процеса по тяхното разработване. Участие ще вземат студиата: Incineration Productions, Seven Bulls, Dreamteck, Gameline, The Sixth Hammer, Imperia Online, Velbazhd Software, Kipi Interactive, Archean Games, Team Puh, Vermin Games, Foumart Games, Repulse, Kvaba Interactive и проектът за cloud гейминг - Rouster. Тази година събитието разширява обхвата и включва настолната игра Цар на историята, танцувалните пъзели на Таратанци, както и проекти на дизайнера на настолни игри Николай Попов.