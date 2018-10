Девето издание на София Индипендънт Филм Фестивал

Send to Kindle

София Индипендънт Филм Фестивал за 9-и пореден път ще зарадва феновете на независимото кино в дните от 26 октомври до 3 ноември, когато София ще се превърне в център на световното кино. Дом на киното, "Люмиер Лидл", "Одеон", Г8 и "Евро Cинема" ще прожектират ленти от 4 континента, „because honest is the new sexy”! Фестивалът се реализира като част от Календара на културните събития на Столична община за 2018 г.



Официалното откриване на фестивала е на 26 октомври в 19:00 часа в кино "Люмиер" с биографичния филм McQueen, който разказва за живота и кариерата на модния дизайнер Лий Александър Маккуийн – от прохождането му като шивач, през стартирането и управлението на едноименната му линия и чак до ненавременната му смърт. Режисьор на лентата е Ian Bonhôte, а ко-режисьор Peter Ettedgu.





Над 30 филма ще се борят за престижните награди в трите категории: Игрален, Документален и Късометражен филм, а извънконкурсната програма ще ни срещне с най-добрите заглавия от световните киноафиши за последните 12 месеца, старателно подбрани от новия екип на фестивала.



В последния фестивален ден – 3 ноември – от 19:30 часа в кино „Люмиер Лидл“ киноманите ще видят скандалната американо-британската драма „Грешното възпитание на Камерън Пост“.