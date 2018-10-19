Камион помете моторист в Пловдив

38-годишен моторист е настанен в болница след катастрофа с камион, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Пловдив.

На 18 октомври, около 16.10 часа на бул. „Кукленско шосе“ в Пловдив товарен автомобил „Мерцедес“ излязъл вдясно извън пътното платно и блъснал изчакващия да се включи в движението мотор „Хонда“, а после ударил два паркирани автомобила „Ситроен“ и „Ауди“. 38-годишният мъж, който управлявал мотора, е настанен в болница за наблюдение.

Той и 48-годишният шофьор на камиона са тествани с дрегер за употреба на алкохол, като резултатите са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.