Стартира "Концерт на възглавници" в столицата

На 2 септември от 11:00 ч. за четвърта поредна година Концерти на възглавници ще гостуват на Детски екостационар „Бели Брези“ сред прохладата на планината Витоша. Планински Джаз на възглавници са подготвили обичаната джаз певица Весела Морова и нейният бенд в състав: Денис Гоев – тромпет, Калин Жечев – пиано и Иван Андреев – перкусии. В концерта участие ще вземат също младите и талантливи гост вокалистки Теа Николова и Неда Кралева от училище “D Stars”. Cheek to cheek, Summertime, One Note Samba, Sing sing sing, Puttin’ on the Ritz– списъкът с популярни и атрактивни джазови мелодии, включени в концерта, е дълъг, а чистият горски въздух ще допринесе още повече за радостта от великолепната програма.