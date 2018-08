Стартира ''София Филм Фест'' в Ямбол

Send to Kindle

Община Ямбол отново кани публиката на „София Филм Фест”.

От днес (31 август) до 15 септември 2018 стартира лятното кино в Градския парк- Спортен комплекс „Георги Дражев” от 20:00 часа с най-новата творба на Шон Бейкър, режисьор-емблема на независимото кино в Америка- „Проектът „Флорида” .

Вторият филм в програмата- „Най щастливият ден в живота на Оли Маки” („The Happiest Day in the Life Of Olli Mäki“, Финландия, 2016), ще бъде представен на 1 септември (събота) от 20:00 часа.

На 7 септември (петък), отново в 20:00 часа, започва прожекцията на интригуващата черно-бяла приказка „Снежанка” („Blancanieves“, Испания-Франция, 2011), дело на режисьора Пабло Бергер.

8 септември (събота) е денят, в който представяме носителя за „Златна Палма“ от Кан ’16 – филма на Кен Лоуч „Аз, Даниел Блейк“ („I, Daniel Blake”, Великобритания-Франция-Белгия, 2016), прожекцията стартира в 20:00 часа.

Отново в петък, 14 септември, филмовата вечер предлага още една забележителна среща – с филма на френския режисьор Франсоа Озон „В къщата“ („In the House“, Франция, 2012).

С прожекцията на 15 септември (събота), начален час 19:30, слагаме край на „София Филм Фест“ в Ямбол за 2018 година. Програмата приключва с прожекцията на амбициозния нов проект на легендарния Вим Вендерс „Потапяне“ - филмът, който откри 65 филмов фестивал в Сан Себастиан.

Входът е свободен.