Financial Times идва в България

Financial Times ще стартира нова инвестиция в България. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев с Джон Кундерт, директор по финансовите въпроси на медията. Плановете на компанията са да разкрият център за развойна дейност в областта на информационните технологии в страната ни. Първоначално Financial Times ще партнира с друг британски инвеститор, който вече е развил дейност в България – „Xoomworks Technology“, за създаването на технологичен екип, който се очаква да достигне до 100 човека в рамките на една година. Плановете на британската медия е до две години да оперира напълно самостоятелно, а проектът им да стартира до края на тази година. „Навлизането на толкова сериозно име в нашата страна е пореден положителен сигнал за българската икономика“, коментира зам.-министър Манолев. Той акцентира, че България има най-бързо развиващият се сектор на информационните и комуникационните технология в Югоизточна Европа. „Подобни новини са още едно доказателство, че той продължава да се развива устойчиво“, каза още той. По думите му от 2013 г. до сега, по Закона за насърчаване на инвестициите, се реализират инвестиционни проекти в областта на услугите на стойност близо 180 млн. лв., с които се разкриват последователно над 6400 нови работни места, предимно за високо квалифицирани специалисти. Основно изискване за нас е всеки специалист, който бъде нает в София да отговаря на изискванията, които имаме и към служителите ни в Лондон, подчерта Джон Кундерт. По думите му са проучени редица държави на няколко континента, но са се спрели на България, защото може да отговори на това изискване. Тук намерихме не само много добър партньор в лицето на „Xoomworks“, но и специалисти, които да отговорят на световните критерии на Financial Times, защото за нас този проект не е аутсорсинг, а разрастване на семейството ни, каза още Кундерт. Той изрази надежда, че темповете за реализиране на проекта, ще изпреварят прогнозите и подчерта доброто сътрудничество, което е имал със Службата по търговско-икономическо сътрудничество на България в Лондон в етапа на проучване на дестинацията за инвестиция. Антъни Баринг, финансов директор на британската ИТ компания „Xoomworks Technology“, който също взе участие в срещата, подчерта, че компанията им се чувства много добре в страната ни и тук намират квалифицирани експерти в своята област. Financial Times е създадена преди 130 години в гр. Лондон и понастоящем има 930 000 абонати като от тях 714 000 използват дигиталните издания на групата, за която работят 600 журналисти в цял свят. През 2015 година британското издание е придобито от японската издателска група Nikkei Inc за 844 млн. британски лири. „Xoomworks Technology“, с които те ще си партнират при стартиране на проекта им в нашата страна, е британска софтуерна компания, която през 2015 разкрива своя развойно-технологична дейност в областта на информационните технологии в гр. София. Компанията специализира в създаване на дигитални иновации, мобилни приложения и софтуер за контрол и проследяване на качеството. Разработките на фирмата са насочени към потребители от сферата на счетоводството, управлението на обществени поръчки, туризма, енергетиката и строителството.