Лятна културна програма на открито в София

Дирекция "Култура" на Столична община организира през летните месеци детски програми и концерти в "Борисовата градина", Южния парк, парк "Заимов" и други локации на открито.



ГРАФИК НА СЪБИТИЯТА ПО СЦЕНИ:

БОРИСОВА ГРАДИНА – ЛЯТНА ЕСТРАДА

месец юли

1 юли, неделя, 11.00 ч. – „Веселият Слънчолюбчо” – Детско шоу с актьора Дечко Чунтов

1 юли, неделя, 19.00 ч. – Концерт на „София Брас”

4 юли, сряда, 19.30 ч. – „Остров на музиката” – Концерт на Джаз формация „София“

6 юли, петък, 19.00 ч. – Концерт на Софийски духов оркестър

7 юли, събота, 11.00 ч. – „Микрофонът е ваш” – Детско шоу в три части на „Арттеатър”

7 юли, събота, 19.00 ч. – Концерт на Софийски духов оркестър

8 юли, неделя, 11.00 ч. – Детско представление „Един необикновен рожден ден или пакости край тортата” на Жар театър

8 юли, неделя, 19.00 ч. – Концерт на Оркестър „Прима Виста”

11 юли, сряда, 19.30 ч. – „Остров на музиката“ – Концерт на Софийски духов оркестър

12 юли, четвъртък, 18.30 ч. – Концерт на Представителния духов оркестър при Академията на МВР

13 юли, петък, 19.00 ч. – Концерт на Софийски духов оркестър

14 юли, събота, 11.00 ч. – Детско представление „Пипи Дългото чорапче” на Театрална къща „Мариета и Марионета”

14 юли, събота, 19.00 ч. – Концерт на Софийски духов оркестър

15 юли, неделя, 19.00 ч. – Концерт на „Дикси Бойс Бенд”

18 юли, сряда, 19.30 ч. – „Остров на музиката“ – Концерт на китарна група P.R.O.Acoustic и атракционен клуб „Найа“

19 юли, четвъртък, 21.00 ч. – „Пътуващо лятно кино с БНТ 1” – Прожекция на филма „Посоки”, реж. Стефан Командарев

20 юли, петък, 19.00 ч. – Концерт на Софийски духов оркестър

21 юли, събота, 19.00 ч. – Концерт на Софийски духов оркестър

22 юли, неделя, 19.00 ч. – Концерт на Поп-рок група D.VINE

25 юли, сряда, 19.30 ч. – „Остров на музиката“ – Концерт на Ире Васкес и нейния Латино Бенд

27 юли, петък, 19.00 ч. – Концерт на Софийски духов оркестър

28 юли, събота, 11.00 ч. – Детско представление „Магически небивалици” на Театър „Пан”

28 юли, събота, 19.00 ч. – Концерт на Софийски духов оркестър

29 юли, неделя, 19.00 ч. – Концерт на Александров Рагтайм Бенд

месец август

1 август, сряда, 19.00 ч. – „Остров на музиката“ – Концерт на Квинтет Some Story

4 август, събота, 19.00 ч. – Концерт на Оркестър „Прима Виста”

5 август, неделя, 11.00 ч. – Детско представление „Един необикновен рожден ден или пакости край тортата” на „Жар театър”

5 август, неделя, 19.00 ч. – Концерт на „Дикси Бойс Бенд”

8 август, сряда, 19.00 ч. – „Остров на музиката“ – Концерт на Група Funky Miracle

11 август, събота, 11.00 ч. – Детска лятна акордеонна академия

12 август, неделя, 11.00 ч. – Детска лятна акордеонна академия

12 август, неделя, 19.00 ч. – Концерт на Александров Рагтайм Бенд

15 август, сряда, 19.00 ч. – „Остров на музиката“ – Концерт на Кристина Кирова и Live Band

18 август, събота, 19.00 ч. – Концерт на Оркестър „Прима Виста”

19 август, неделя, 19.00 ч. – Концерт на „Дикси Бойс Бенд”

22 август, сряда, 19.00 ч. – „Остров на музиката“ – Концерт на Група „Спектрум”

24 август, петък, 19.00 ч. – Концерт на поп-рок група D.VINE

25 август, събота, 11.00 ч. – Детско представление „Магически небивалици” на Театър „Пан”

26 август, неделя, 11.00 ч. – „Микрофонът е ваш” – детско шоу в три части на „Арт театър”

26 август, неделя, 19.00 ч. – Концерт на Александров Рагтайм Бенд

29 август, сряда, 19.00 ч. – „Остров на музиката“ – Концерт на Джаз формация „София“

месец септември

8 септември, събота, 20.30 ч. – „Пътуващо лятно кино с БНТ 1” – Прожекция на филма „Възвишение”, реж. Виктор Божинов

ЮЖЕН ПАРК – 3. част, вход от ул. „Нишава”, до езерото

месец юли

12 юли, четвъртък, 19.00 ч. – Концерт на „София Брас”

14 юли, събота, 11.00 ч. – „Веселият Слънчолюбчо” – Детско шоу с актьора Дечко Чунтов

15 юли, неделя, 11.00 ч. – Детско представление „Един необикновен рожден ден или пакости край тортата” на „Жар театър”

21 юли, събота, 11.00 ч. – Детско представление „Пипи Дългото чорапче” на Театрална къща „Мариета и Марионета”

месец август

12 август, неделя, 11.00 ч. – „Микрофонът е ваш” – Детско шоу в три части на „Арттеатър”

19 август, неделя, 11.00 ч. – Детско представление „Магически небивалици” на Театър „Пан”

ПАРК ЗАИМОВ, ПРЕД ТЕАТЪР СОФИЯ

месец юли

15 юли, неделя, 11.00 ч. – „Веселият Слънчолюбчо” – Детско шоу с актьора Дечко Чунтов

21 юли, събота, 11.00 ч. – „Микрофонът е ваш” – детско шоу в три части на „Арттеатър”

22 юли, неделя, 11.00 ч. – Детско представление „Един необикновен рожден ден или пакости край тортата” на „Жар театър”

29 юли, неделя, 11.00 ч. – Детско представление „Пипи Дългото чорапче” на Театрална къща „Мариета и Марионета”

месец август

11 август, събота, 11.00 ч. – Детско представление „Магически небивалици” на Театър „Пан”

26 август, неделя, 11.00 ч. – Детско представление „Море от ваканция” на Театрална къща „Мариета и Марионета”

ЛЯТНА СЦЕНА ПРИ НДК, ДО БУЛ. ФРИТЬОФ НАНСЕН

месец юли

8 юли, неделя, 18.00 ч. – Концерт на Дамска вокална група „Наслада“ и Детска вокална група „Сладкишчета“

15 юли, неделя, 18.00 ч. – Концерт на Дамска вокална група „Наслада“ и Детска вокална група „Сладкишчета“

21 юли, събота, 18.00 ч. – Концерт на група Lilly of the West

22 юли, неделя 18.00 ч. – Концерт на група Lilly of the West

месец август

31 август, петък, 18.00 ч. – Концерт на група Lilly of the West

месец септември

1 септември, събота, 18.00 ч. – Концерт на група Lilly of the West

2 септември, неделя, 18.00 ч. – Концерт на група Lilly of the West

ДРУГИ СЦЕНИ

месец юли

3 юли, вторник, 19.00 ч., пл. „Бански”, пред Регионален исторически музей – София – Концерт на „София Брас”

6 юли, петък, 19.00 ч., пл. „Бански”, пред Регионален исторически музей – София – Концерт на Джаз формация „София“

7 юли, събота, 19.00 ч., пл. „Бански”, пред Регионален исторически музей – София – Концерт на Джаз формация „София“

13 юли, петък, 19.00 ч., пл. „Бански”, пред Регионален исторически музей – София – Концерт на Джаз формация „София“

14 юли, събота, 19.00 ч., пл. „Бански”, пред Регионален исторически музей – София – Концерт на Джаз формация „София“

17 юли, вторник, 19.00 ч., Банкя, парк „Ротонда” – Концерт на Софийски духов оркестър

18 юли, сряда, 19.00 ч., Банкя, парк „Ротонда” – „Остров на музиката“ – Концерт на група Electric Pie

20 юли, петък, 19.00 ч., пл. „Бански”, пред Регионален исторически музей – София – Концерт на Джаз формация „София“

21 юли, събота 19.00 ч., пл. „Бански”, пред Регионален исторически музей – София – Концерт на Джаз формация „София”

месец август

24 август, петък, 19.00 ч., пл. „Бански”, пред Регионален исторически музей – София – Концерт на Джаз формация „София“

25 август, събота, 19.00 ч., пл. „Бански”, пред Регионален исторически музей – София – Концерт на Джаз формация „София“