Кравеферма изгоря в Бургас

На 11 август в Районно управление - Созопол е получено съобщение за пожар, възникнал в кравеферма, разположена в с. Вършило, собственост на 67-годишен мъж от селото. Това съобщиха от ОДМВР-Бургас. Установено е, че изгоряла цялата ферма с площ около 100 кв.м. и строителен фургон, съхраняващ около 1 000 бали сено, шест тона зърно и фуражомелка. Причините за инцидента, както и стойността на нанесените щети са в процес на изясняване от служители на Районно управление – Созопол.