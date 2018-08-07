Полицай в ареста за трафик на нелегални мигранти
7 август 2018, вторник / 14:43; Коментари: 0
Pixabay
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Вчера шестима мигранти от афганистански произход, на възраст между 15 и 22 години, са били заловени в Карлово. При последвалата проверка било установено, че младите мъже са пристигнали в града с автомобил, управляван от полицейски служител от София, който е бил задържан по-късно край Пирдоп. Случаят незабавно е докладван на Окръжна прокуратура – Пловдив, под чийто надзор продължават процесуално-следствените действия съвместно с дирекция “Вътрешна сигурност” към МВР.
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