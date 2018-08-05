7 по Рихтер разтърси остров в Индонезия

Трус с магнитуд от 7 по Рихтер разтърси индонезийския остров Ломбок в неделя, съобщава БГНЕС.

Според Американския геофизичен институт земетресението е било на дълбочина не повече от 10 километра.

Властите издадоха предупреждение за възможно цунами и призоваха хората от крайбрежните райони да потърсят подслон на по-високи места.

Земетресението стана само седмица, след като друг мощен трус взе 17 жертви на популярния сред туристите остров.