7 по Рихтер разтърси остров в Индонезия
5 август 2018, неделя / 16:59; Коментари: 0
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Трус с магнитуд от 7 по Рихтер разтърси индонезийския остров Ломбок в неделя, съобщава БГНЕС.
Според Американския геофизичен институт земетресението е било на дълбочина не повече от 10 километра.
Властите издадоха предупреждение за възможно цунами и призоваха хората от крайбрежните райони да потърсят подслон на по-високи места.
Земетресението стана само седмица, след като друг мощен трус взе 17 жертви на популярния сред туристите остров.
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