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7 по Рихтер разтърси остров в Индонезия

5 август 2018, неделя / 16:59; Коментари: 0
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7 по Рихтер разтърси остров в Индонезия

Трус с магнитуд от 7 по Рихтер разтърси индонезийския остров Ломбок в неделя, съобщава БГНЕС.

Според Американския геофизичен институт земетресението е било на дълбочина не повече от 10 километра.

Властите издадоха предупреждение за възможно цунами и призоваха хората от крайбрежните райони да потърсят подслон на по-високи места.

Земетресението стана само седмица, след като друг мощен трус взе 17 жертви на популярния сред туристите остров.

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