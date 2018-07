Анжело Зукала поема InterContinental Sofia

Send to Kindle

Анжело Зукала е генералният мениджър на най-новия петзвезден хотел в България InterContinental Sofia. Г-н Зукала притежава почти 23-годишен опит в сферата на услугите и хотелиерския бизнес. С магистърска степен по Бизнес науки и финанси от Groupe Sup de Co La Rochelle, Франция, той ще приложи своите знания и богата експертиза в областта на хотелиерството в работата си в InterContinental Sofia.



Анжело Зукала е изградил впечатляваща кариера в InterContinental Hotels Group, където прекарва 15 години, преминавайки през няколко мениджърски позиции в различни държави по света. Работил е във Великобритания, Франция, Египет, Малта и Румъния. Г-н Зукала е с френско и италианско гражданство. Женен е и е баща на две деца. Новият генерален мениджър на InterContinental Sofia говори свободно няколко езика – френски, италиански и английски.



Анжело Зукала има амбицията да представи изключителните предимства на международната верига InterContinental Hotels Group, разгръщайки пълния потенциал на петзвездното обслужванев България.



„За мен е удоволствие да поема ръководството на най-новия модерен луксозен хотел в София. Вярвам, че следвайки високите стандарти на InterContinental Hotels & Resorts, ще предложим на нашите гости изтънченост, комфорт и незабравими преживявания. София притежава неповторим дух и атмосфера и съм щастлив, че сърцето на града вече тупти с пулса на InterContinental“, споделя Анжело Зукала, генерален мениджър на InterContinental Sofia.



InterContinental Sofia е разположен в центъра на София на площад „Народно събрание“ 4 и приветства посетителите на града, предоставяйки едно ново луксозно изживяване. Хотелът разполага със 194 просторни стаи и апартаменти с елегантен дизайн и модерни удобства, които осигуряват на гостите максимален комфорт. InterContinental Sofia има и 5 модерни мултифункционални зали, подходящи за организиране на корпоративни срещи, конференции, коктейли, вечери или частни събития. Неделима част от хотела е и най-новата кулинарна дестинация в София – стилният и уютен Floret Social Lounge and Bar, който предлага изкушения за любителите както на световната, така и на местната кухня.