Почина големият български художник Светлин Русев
26 май 2018, събота / 12:35; Коментари: 0
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очина големият български художник и общественик академик Светлин Русев. Той е издъхнал на 84-годишна възраст в дома си, съобщи нова .
очина големият български художник и общественик академик Светлин Русев. Той е издъхнал на 84-годишна възраст в дома си, съобщи нова .
Светлин Русев е един от най-изявените български творци на XX и XXI век. Завършил е живопис при професор Дечко Узунов.
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