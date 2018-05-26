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Почина големият български художник Светлин Русев

26 май 2018, събота / 12:35; Коментари: 0
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Почина големият български художник Светлин Русев

очина големият български художник и общественик академик Светлин Русев. Той е издъхнал на 84-годишна възраст в дома си, съобщи нова .
 
Светлин Русев е един от най-изявените български творци на XX и XXI век. Завършил е живопис при професор Дечко Узунов.

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