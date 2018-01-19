Бедственото положение в Смолянско ще бъде частично отменено
19 януари 2018, петък / 15:47; Коментари: 0
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Бедственото положение в Смолянско ще бъде отменено частично, съобщиха от общината. Повече от 15 села остават без ток. Обстановката днес е значително по-спокойна от вчера. Разчистват се падналите дървета. Екипите на ЕВН се опитват да отстранят повредите по електропроводите, но засега не са успели навсякъде. Пътят за Турян все още не е отворен.
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