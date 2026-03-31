Предател ли е външният министър на Унгария? - Изтекли записи м/у Лавров и Сиярто пораждат нови съмнения за шпионаж

Аудиозаписи, за които се твърди, че улавят разговори между руския външен министър Сергей Лавров и унгарския външен министър Петер Сиярто, са изтекли в медиите, според информации, цитирани от VSquare и European Pravda. Материалите включват транскрипции на разговори между двамата министри и обмен на реплики с други руски представители, на фона на продължаващи обвинения, че Будапеща е предавала информация от закрити заседания на ЕС към Москва.

Един от ключовите разговори се е състоял на 30 август 2024 г., малко след като Сиярто се е върнал в Будапеща от Санкт Петербург. Според транскрипциите Лавров се е свързал с него в рамките на час след пристигането му, като е споменал искане, свързано с руския олигарх Алишер Усманов. Лавров е напомнил, че Усманов е поискал сестра му, Гулбахор Исмаилова, да бъде премахната от санкционните списъци на ЕС, и е отбелязал, че Сиярто по-рано е обещал да подкрепи усилията.

Лавров е цитиран да казва: „Виж, обаждам се по молба на Алишер и той просто ме помоли да ти напомня, че ти правеше нещо по въпроса за сестра му.“ Сиярто отговаря: „Да, абсолютно,“ и описва съвместна инициатива със Словакия за предложение тя да бъде извадена от санкционния списък на ниво ЕС. Той заявява, че предложението ще бъде внесено през следващата седмица и включено в дневния ред при започване на нов цикъл на преглед, като допълва, че ще се положат усилия за нейното премахване от списъка.

Преди края на разговора Сиярто също така споменава новата централа на „Газпром“, която е посетил в Русия, и добавя: „Винаги съм на ваше разположение.“ Изтеклите аудиозаписи подсказват, че записът вероятно е прихванат от телефона на Лавров, тъй като неговият глас звучи по-ясно от този на Сиярто в публикувания откъс.

Седем месеца по-късно Исмаилова е премахната от санкционния списък на ЕС, заедно с руския бизнесмен Вячеслав Моше Кантор и руския министър на спорта Михаил Дегтярьов. В материала се цитира и оценка на европейски разузнавателни служби, според която тонът на Сиярто в разговорите с Лавров е необичайно покорен, като един служител отбелязва, че транскрипциите напомнят на обработка от разузнавателен характер, ако имената бъдат премахнати.

Разследването твърди още, че участието на Сиярто в лобиране по санкции не се ограничава до този случай, а включва и по-широки усилия за облекчаване на ограниченията срещу лица, свързани с Русия. Европейски дипломат, пожелал анонимност, заяви, че Унгария и Словакия често са представяли обширни списъци с руски граждани, които искат да бъдат извадени от санкциите, често без правно основание, като определят тези искания като политически, а не процедурни.

Същият източник посочва, че при последните преговори за подновяване на санкциите през март двете държави са продължили да настояват за премахването на Алишер Усманов, като разговорите са продължили до ранните часове на деня, преди Словакия в крайна сметка да се съгласи да удължи мерките, като запази Усманов и Михаил Фридман в списъка.

По-ранни разследвания на "Вашингтон Пост" вече споменаха, че Сиярто редовно е предоставял на Лавров информация в реално време от заседания на ЕС и актуализации за потенциални решения. Унгарският външен министър призна, че подобни контакти съществуват, като е подчерта, че политиките на ЕС в областта на енергетиката, индустрията и сигурността пряко засягат външните отношения на Унгария.

След изтичането на информация Сиярто реагира във Фейсбук, заявявайки, че не вижда проблем в комуникацията с руския си колега и отново критикува санкционната политика на ЕС. Той заяви, че отдавна знае, че „чужди разузнавателни служби, с активното сътрудничество на унгарски журналисти, подслушват“ телефонните му разговори.

Той добави, че последните разкрития само потвърждават, че публично казва същото, което казва и в частни разговори, като определя твърденията като неизненадващи. Сиярто също така твърди, че санкционната политика на ЕС е неефективна и нанася повече щети на самия съюз, отколкото на Русия.

Той подчерта, че Унгария ще продължи да се противопоставя на санкции, насочени срещу лица или компании, които според Будапеща са важни за енергийната сигурност или за усилията за мир, както и на такива без достатъчно правно основание. Той добави, че редовно се консултира и с външни министри извън ЕС по въпроси, свързани със санкциите.

Отделни информации сочат, че институциите на ЕС все по-често изключват Унгария от чувствителни преговори, поради опасения за възможно изтичане на поверителна информация към Русия.