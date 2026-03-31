Близките на 42-годишна жена дариха органите й, за да спасят двама души
На 10 март в УМБАЛ „Лозенец“ бе реализирана донорска ситуация, след като близките на 42-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт, взеха благородното решение да дарят нейните органи.
В лечебното заведение бяха извършени две бъбречни трансплантации на нуждаещи се пациенти. И двамата реципиенти са в добро общо състояние, като следоперативният период е протекъл обичайно, без усложнения. Налице е нормализирана бъбречна функция, а пациентите вече са изписани.
От УМБАЛ „Лозенец“ поднасяме искрени съболезнования към близките на жената и изразяваме благодарност и уважение за взетото в този тежък за тях момент благородно решение да спасят човешки животи.
