  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Близките на 42-годишна жена дариха органите й, за да спасят двама души

  • Сподели в:
  • Viber
A A+ A++ A

На 10 март в УМБАЛ „Лозенец“ бе реализирана донорска ситуация, след като близките на 42-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт, взеха благородното решение да дарят нейните органи.

В лечебното заведение бяха извършени две бъбречни трансплантации на нуждаещи се пациенти. И двамата реципиенти са в добро общо състояние, като следоперативният период е протекъл обичайно, без усложнения. Налице е нормализирана бъбречна функция, а пациентите вече са изписани.

От УМБАЛ „Лозенец“ поднасяме искрени съболезнования към близките на жената и изразяваме благодарност и уважение за взетото в този тежък за тях момент благородно решение да спасят човешки животи.

#болница

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Каква тряба да е цената на козунака за Великден?